Двойной "огненный шар" появился на небе: оказалось, нет ничего необычного (видео)

Странные метеоры, падающие на Землю, объясняются игрой света. Это тот случай, когда двойной огненный шар на небе не является таковым.

Кадры, на которых, по-видимому, запечатлены многочисленные двойные "огненные шары", могли быть вызваны простой ошибкой оборудования, пишет Space.

Вечером 16 октября наблюдатели были ослеплены, когда ярко-зеленый болид пронесся в небе над несколькими штатами восточного побережья США. Он оставил за собой светящийся след, затем вспыхнул и исчез.

На видео этого события, снятом в штате Коннектикут, был запечатлен и второй яркий метеор, двигавшийся вместе с болидом, а затем исчез в тот же момент, когда тот приблизился к поверхности Земли. Это, казалось бы, невероятное событие, похоже, повторилось на следующий день, 17 октября, когда еще один огненный шар был замечен там же. И его также сопровождал второй метеор.

Были ли это редкие двойные метеоры или просто игра света? По словам эксперта по болидам Роберта Лансфорда из Американского метеорного общества, эти двойные болиды могли быть не более чем оптической иллюзией, создаваемой противотуманным покрытием, установленными на внешней стороне камер наблюдения за небом.

По словам Лансфорда, эти болиды были запечатлены теми же камерами, которые склонны создавать "двойные болиды" ​​во время самых ярких событий. Вторичные болиды находятся в одном и том же месте относительно основного события на видео.

Болидами называют очень яркие метеоры, которые похожи на огненные шары, когда мелкие космические камни, падающие на Землю, сгорают в атмосфере планеты.

