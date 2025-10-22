В одной из первых галактик во Вселенной обнаружен неожиданный состав (фото)

Астрономы выяснили, что очень далекая галактика A1689-zD1 имеет неожиданно низкое соотношение межзвездной пыли к межзвездному газу.

Ученые с помощью космического телескопа Уэбб и наземного радиотелескопа ALMA провели комплексное исследование далекой массивной галактики A1689-zD1. Она находится на расстоянии примерно 13 млрд световых лет от нас и является одной из первых галактик, которые появились во Вселенной. Новые данные дают ценную информацию о свойствах галактик в самые ранние периоды истории космоса. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Phys.

Диаметр яркой массивной галактики A1689-zD1 составляет примерно 3000 световых лет, что в более чем 30 раз меньше, чем у Млечного Пути. При этом масса A1689-zD1 составляет примерно 2,6 млрд масс Солнца. Масса нашей галактики оценивается в примерно 1 триллион масс Солнца.

Предыдущие наблюдения показали, что содержание тяжелый химических элементов (тяжелее гелия и водорода) в A1689-zD1 очень близко к тому, что имеет Солнце. При этом раньше астрономы выяснили, что в этой галактике находится очень много межзвездной пыли, масса которой оценивается 15 млн масс Солнца. Поэтому галактика A1689-zD1 является отличным местом для изучения межзвездной пыли, которая существовала в самые ранние периоды истории Вселенной. Авторы исследования решили исследовать содержание пыли в этой галактике, а также определить массу межзвездного газа.

Диаметр яркой массивной галактики A1689-zD1 составляет примерно 3000 световых лет Фото: NASA

Астрономы выяснили, что, хотя в галактике A1689-zD1 находится очень большая масса пыли, ее отношение к массе газа неожиданно низкое — на уровне 0,00051. Оказалось, что масса межзвездного газа составляет 28 млрд масс Солнца. Исследование показало, что отношения массы пыли к массе газа в галактике A1689-zD1 на порядок ниже, чем у Млечного Пути.

Прошлые фотографии галактики A1689-zD1 Фото: NASA

Авторы исследования считают, что полученные результаты указывают на потенциальное изменение относительного содержания пыли или ее состава в ранних галактиках. Это говорит о том, что процессы образования и разрушения пыли в более поздние периоды радикально отличаются от тех, что существовали в ранней Вселенной.

