В одній із перших галактик у Всесвіті виявлено несподіваний склад (фото)

Астрономи з'ясували, що дуже далека галактика A1689-zD1 має несподівано низьке співвідношення міжзоряного пилу до міжзоряного газу.

Учені за допомогою космічного телескопа Вебб і наземного радіотелескопа ALMA провели комплексне дослідження далекої масивної галактики A1689-zD1. Вона розташована на відстані приблизно 13 млрд світлових років від нас і є однією з перших галактик, які з'явилися у Всесвіті. Нові дані дають цінну інформацію про властивості галактик у найбільш ранні періоди історії космосу. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Phys.

Діаметр яскравої масивної галактики A1689-zD1 становить приблизно 3000 світлових років, що в більш ніж 30 разів менше, ніж у Чумацького Шляху. При цьому маса A1689-zD1 становить приблизно 2,6 млрд мас Сонця. Маса нашої галактики оцінюється в приблизно 1 трильйон мас Сонця.

Попередні спостереження показали, що вміст важкий хімічних елементів (важчий за гелій і водень) в A1689-zD1 дуже близький до того, що має Сонце. При цьому раніше астрономи з'ясували, що в цій галактиці міститься дуже багато міжзоряного пилу, маса якого оцінюється в 15 млн мас Сонця. Тож галактика A1689-zD1 є чудовим місцем для вивчення міжзоряного пилу, який існував у найбільш ранні періоди історії Всесвіту. Автори дослідження вирішили дослідити вміст пилу в цій галактиці, а також визначити масу міжзоряного газу.

Діаметр яскравої масивної галактики A1689-zD1 становить приблизно 3000 світлових років Фото: solar-system

Астрономи з'ясували, що, хоча в галактиці A1689-zD1 міститься дуже велика маса пилу, її відношення до маси газу несподівано низьке — на рівні 0,00051. Виявилося, що маса міжзоряного газу становить 28 млрд мас Сонця. Дослідження показало, що відношення маси пилу до маси газу в галактиці A1689-zD1 на порядок нижче, ніж у Чумацького Шляху.

Минулі фотографії галактики A1689-zD1 Фото: solar-system

Автори дослідження вважають, що отримані результати вказують на потенційну зміну відносного вмісту пилу або його складу в ранніх галактиках. Це свідчить про те, що процеси утворення і руйнування пилу в пізніші періоди радикально відрізняються від тих, що існували в ранньому Всесвіті.

