5 случаев, когда Альберт Эйнштейн ошибся, но все же изменил физику: что это за ошибки

Эйнштейн был великим ученым и все же он иногда допускал ошибки. Иногда эти ошибки приводили к значительным открытиям в физике спустя много лет после его смерти.

Альберт Эйнштейн несмотря на весь его вклад в физику пространства-времени, был человеком, который делал не всегда верные предсказания исходя из понимания природы Вселенной в первой половине XX века. Он иногда ошибался не сильно, но иногда его ошибки были значительными. Вот 5 явлений, о которых Эйнштейн имел неверное представление, пишет Gizmodo.

Гравитационные волны слишком слабые, чтобы их можно было обнаружить

В своей общей теории относительности Эйнштейн в 1916 предсказал, что мощные возмущения пространства-времени будут проявляться в виде волнообразных энергетических форм, распространяющихся по Вселенной. В 2015 году физики впервые подтвердили, что гравитационные волны существуют, а значит Эйнштейн был прав.

Но в 1936 году Эйнштейн пересмотрел свои расчеты и заявил, что гравитационные волны не существуют, хотя их существование изначально считалось несомненным.

После споров с другими физиками Эйнштейн снова пересмотрел свои взгляды. Она заявил, что гравитационные волны, возможно, существуют, но они должны быть слишком слабыми, чтобы их можно было обнаружить. И в этом он ошибался.

Квантовая запутанность не может существовать

Эйнштейн признавал квантово-механические явления, но был убежден, что описывающая их теория неполна.

Одним из примеров является квантовая запутанность. Это странное состояние, в котором две разделенные частицы связаны таким образом, что измерение состояния одной позволяет предсказать состояние другой.

Эйнштейн сомневался, что элементы физической реальности должны быть подтверждены экспериментами и измерениями, которые можно перевести в физическую теорию.

Если только эти частицы не общались быстрее скорости света, мы, должно быть, упускаем некую скрытую, более реалистичную переменную, связывающую их. Эти аргументы стали известны в 1935 году, как парадокс Эйнштейна-Розена-Подольского.

Позже было доказано, что этот парадокс является несовместимым как с теорией квантовой механики, так и с экспериментами. Квантовая запутанность существует, как доказали физики, но многое в ней остается неясным.

Гравитацию и электромагнетизм можно объединить без квантовой механики

Эйнштейн посвятил последние 30 лет своей жизни попыткам создать единую теорию, которая бы объединила все четыре главные силы природы. Ученый стремился объединить гравитацию и электромагнетизм, не используя квантовую механику, особенности которой, как считал Эйнштейн, могли быть разрушены теорией всего.

Для Эйнштейна это было представление о том, что все силы природы можно объединить в единое, всеобъемлющее единое поле. Его попытки так и не увенчались успехом, хотя стремление Эйнштейна создать теорию всего сделало объединение всех сил природы целью современной физики.

Вселенная является статичной и неизменной

Сейчас физики уверены в том, что Вселенная постоянно расширяется. Но эта идея приобрела известность уже после смерти Эйнштейна. Ученый верил в то, что Вселенная является статичной и не расширяется.

В свои уравнения Эйнштейн ввел космологическую постоянную. Она предполагала наличие во Вселенной некой силы отталкивания, противодействующей гравитации, что делало Вселенную статичной.

Позже Эйнштейн отказался от космологической постоянной. Но в 90-х годах прошлого века физики снова вернули космологическую постоянную, но она ответственна за расширение Вселенной и сейчас называется темной энергией.

Сингулярности черных дыр не могут существовать в природе

Эйнштейн неоднократно отказывался от своих прошлых утверждений и менял мнение относительно тех или иных явлений в физике. Общая теория относительности показывала, что черные дыры должны существовать. Но в 1939 году Эйнштейн решительно отверг возможность их существования, по крайней мере, в рамках существующей физики.

У Эйнштейна было очень математическое представление о пространстве-времени. Черная дыра настолько плотная, что вся материя, включая свет, исчезает за горизонтом событий и это "является большим несчастьем" для общей теории относительности, говорил Эйнштейн.

Эйнштейн предпочитал определенные координатные описания своего пространства-времени. Они представляют собой математические выражения, использующие переменные и их функции.

Сингулярности, с другой стороны, привели к краху этих четко определенных математических структур Эйнштейна. Ученый считал, что сингулярность черной дыры фактически сводит на нет законы теории относительности.

Но предсказания Эйнштейна появились задолго до эмпирических наблюдений, которые позволили физикам создать работоспособное геометрическое описание черных дыр. Считается, что сингулярность внутри черной дыры существует, но там не работают принципы теории относительности.

