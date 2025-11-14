Первый за 5 лет полет NASA на Марс: ракета New Glenn впервые вернулась обратно (видео)

Огромная ракета-носитель компании Blue Origin во второй раз полетела в космос, и впервые ее первая ступень вернулась обратно на Землю. Ракета отправила к Марсу миссию NASA ESCAPADE.

13 ноября с космодрома на мысе Канаверал состоялся успешный запуск тяжелой ракеты-носителя New Glenn высотой 98 метров. Ракета создана компанией Blue Origin, основателем которой является Джефф Безос, владелец Amazon. Это был лишь второй полет ракеты New Glenn в космос, и впервые ее первая ступень успешно приземлилась на посадочную площадку в Атлантическом океане. Ракета компании Blue Origin отправила первую за пять лет исследовательскую миссию NASA к Марсу под названием ESCAPADE, пишет Space.

В январе 2025 года ракета New Glenn совершила первый полет в космос, но тогда первая ступень многоразовой ракеты не смогла успешно приземлиться, как уже писал Фокус. Теперь компания Blue Origin достигла успеха, когда первая ступень New Glenn успешно приземлилась на посадочную площадку в Атлантическом океане в 600 км от места старта ракеты.

Ракета New Glenn может стать прямым конкурентом ракеты Falcon 9 от компании SpaceX на рынке запусков спутников на орбиту. Но во время второго полета она выполнила очень важную задачу для NASA.

Запуск ракеты New Glenn прошел по плану. Примерно через три минуты после старта вторая ступень ракеты с полезной нагрузкой полетала дальше в космос, а первая ступень вернулась обратно. Примерно через полчаса после запуска на орбите были развернуты два космических аппарата, названные Blue и Gold, из миссии NASA ESCAPADE. Эта миссия предназначена для исследования Марса.

NASA впервые за 5 лет отправило космические аппараты для исследования Красной планеты. В последний раз, в 2020 году, на Марс были отправлены марсоход Perseverance и вертолет Ingenuity.

Два аппарата миссии ESCAPADE отправились в точку Лагранжа L2 системы Земля-Солнце. Это область гравитационной стабильности на расстоянии примерно 1,5 миллиона километров от нашей планеты.

Миссия ESCAPADE пробудет там год, а затем вернется к Земле в ноябре 2026 года. С помощью гравитации Земли и своих двигателей аппараты смогут набрать нужную скорость и выйдут на нужную траекторию для полета к Марсу. К Красной планете миссия NASA прибудет в сентябре 2027 года и оба аппарата выйдут на орбиту вокруг Марса. Миссия рассчитана примерно на 1 года работы.

Космические аппараты миссии ESCAPADE будут изучать, как Марс, на поверхности которого когда-то была жидкая вода, со временем потерял атмосферу, превратившись в засушливую Красную планету Фото: NASA

Космические аппараты миссии ESCAPADE будут изучать, как Марс, на поверхности которого когда-то была жидкая вода, со временем потерял атмосферу, превратившись в засушливую Красную планету, которую мы знаем сегодня.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили признаки существования древних подземных вод на Марсе. Это указывает на то, что Красная планета могла быть обитаемой более длительный период, чем предполагалось. Также ученые обнаружили на Марсе пещеры, в которых, возможно, существует или существовала в прошлом внеземная жизнь.

Также Фокус писал о том, что другая комета ATLAS развалилась на части на пути к Земле. Обнаруженная в мае этого года комета C/2025 K1 (ATLAS) распалась на три части после того, как достигла максимально близкого расстояния к Солнцу.