Другая комета ATLAS развалилась на части на пути к Земле: что произошло (видео)

Обнаруженная в мае этого года комета C/2025 K1 (ATLAS) распалась на три части после того, как достигла максимально близкого расстояния к Солнцу.

Ранее астрономы предполагали, что после максимального сближения с Солнцем в начале октября комета C/2025 K1 (ATLAS) продолжила свое движение обратно к месту рождения на краю Солнечной системы. Но новые данные показали, что эта комета развалилась на части, а потому не сможет достичь, по крайней мере в целом виде, максимально близкого расстояния к Земле в конце ноября, пишет Space.

Хотя сейчас у всех нас слуху межзвездная комета 3I/ATLAS, у которой был замечен неожиданно огромный хвост, который продолжает расти, как уже писал Фокус, комета C/2025 K1 (ATLAS) не имеет к ней никакого отношения. Их связывает только то, что оба объекта были обнаружены системой телескопов ATLAS, но в разное время. Если комета 3I/ATLAS была обнаружена в июле и прибыла из другой звездной системы, то C/2025 K1 (ATLAS) была обнаружена в мае и это объект из Солнечной системы.

Как показало наблюдение астрономов из Астрофизической обсерватории Азиаго, Италия, комета C/2025 K1 (ATLAS) не смола пережить близкую встречу с Солнцем и распалась на три части Фото: space.com

Астрономы считают, что эта комета, которая появилась на краю Солнечной системы, в поясе Койпера, возможно, впервые попала во внутреннюю часть нашей планетной системы. В начале октября комета C/2025 K1 (ATLAS) оказалась на самом близком расстоянии от Солнца. Его оценили в 50 млн км, а это примерно в 3 раза ближе, чем расстояние от Земли до нашей звезды. Прошлые расчеты показали, что комета C/2025 K1 (ATLAS) должна оказаться на самом близком расстоянии от Земли, примерно 60 млн км, 25 ноября. Но скорее всего, возле нашей планеты в это время окажется лишь фрагмент кометы.

Как показало наблюдение астрономов из Астрофизической обсерватории Азиаго, Италия, комета C/2025 K1 (ATLAS) не смола пережить близкую встречу с Солнцем и распалась на три части. Астрономы сделали потрясающие изображения распада этой кометы.

Во время приближения к Солнцу комета C/2025 K1 (ATLAS) начала нагреваться теплом нашей звезды. Лед на поверхности ядра кометы начал испаряться и вокруг ядра образовалась кома, то есть газовое облако. Затем солнечный ветер заставил газ двигаться за кометой и таким образом возник характерный кометный хвост.

Но после того, как комета сблизилась с Солнцем, излучение и гравитация нашей звезды разрушили целостность C/2025 K1 (ATLAS) и она развалилась на три крупных фрагмента, говорят астрономы. Ученые говорят, что существует два больших куска кометы и один поменьше, что можно увидеть на новых изображениях.

Фотографии распада кометы C/2025 K1 (ATLAS) также сделали астрономы из итальянского проекта Virtual Telescope Фото: Virtual Telescope

Фотографии распада кометы C/2025 K1 (ATLAS) также сделали астрономы из итальянского проекта Virtual Telescope. Из этих снимков был создан видеоролик (можно увидеть выше), на котором видна эволюция фрагментов кометы в течение 24 часов с 12 по 13 ноября.

