Інша комета ATLAS розвалилася на частини на шляху до Землі: що сталося (відео)

Виявлена в травні цього року комета C/2025 K1 (ATLAS) розпалася на три частини після того, як досягла максимально близької відстані до Сонця.

Раніше астрономи припускали, що після максимального зближення із Сонцем на початку жовтня комета C/2025 K1 (ATLAS) продовжила свій рух назад до місця народження на краю Сонячної системи. Але нові дані показали, що ця комета розвалилася на частини, а тому не зможе досягти, принаймні в цілому вигляді, максимально близької відстані до Землі наприкінці листопада, пише Space.

Хоча зараз у всіх нас на слуху міжзоряна комета 3I/ATLAS, у якої був помічений несподівано величезний хвіст, що продовжує зростати, як уже писав Фокус, комета C/2025 K1 (ATLAS) не має до неї жодного стосунку. Їх пов'язує тільки те, що обидва об'єкти були виявлені системою телескопів ATLAS, але в різний час. Якщо комета 3I/ATLAS була виявлена в липні і прибула з іншої зоряної системи, то C/2025 K1 (ATLAS) була виявлена в травні і це об'єкт із Сонячної системи.

Як показало спостереження астрономів з Астрофізичної обсерваторії Азіаго, Італія, комета C/2025 K1 (ATLAS) не змогла пережити близьку зустріч із Сонцем і розпалася на три частини Фото: space.com

Астрономи вважають, що ця комета, яка з'явилася на краю Сонячної системи, в поясі Койпера, можливо, вперше потрапила у внутрішню частину нашої планетної системи. На початку жовтня комета C/2025 K1 (ATLAS) опинилася на найближчій відстані від Сонця. Її оцінили в 50 млн км, а це приблизно в 3 рази ближче, ніж відстань від Землі до нашої зірки. Минулі розрахунки показали, що комета C/2025 K1 (ATLAS) має опинитися на найближчій відстані від Землі, приблизно 60 млн км, 25 листопада. Але найімовірніше, біля нашої планети в цей час опиниться лише фрагмент комети.

Під час наближення до Сонця комета C/2025 K1 (ATLAS) почала нагріватися теплом нашої зірки. Лід на поверхні ядра комети почав випаровуватися і навколо ядра утворилася кома, тобто газова хмара. Потім сонячний вітер змусив газ рухатися за кометою і таким чином виник характерний кометний хвіст.

Але після того, як комета зблизилася із Сонцем, випромінювання і гравітація нашої зірки зруйнували цілісність C/2025 K1 (ATLAS) і вона розвалилася на три великі фрагменти, кажуть астрономи. Науковці кажуть, що існує два великі шматки комети і один менший, що можна побачити на нових зображеннях.

Фотографії розпаду комети C/2025 K1 (ATLAS) також зробили астрономи з італійського проекту Virtual Telescope Фото: мини-луна

Фотографії розпаду комети C/2025 K1 (ATLAS) також зробили астрономи з італійського проекту Virtual Telescope. Із цих знімків було створено відеоролик (можна побачити вище), на якому видно еволюцію фрагментів комети протягом 24 годин із 12 до 13 листопада.

