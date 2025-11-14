На Сонці другий найпотужніший спалах у 2025 році: один континент залишився без зв'язку (фото)

14 листопада на Сонці стався спалах класу Х4. Це другий за потужністю спалах цього року, після викиду випромінювання та енергії класу Х5.1, який стався 11 листопада.

Космічні апарати, які спостерігають за активністю Сонця, що дає змогу спрогнозувати космічну погоду, за допомогою своїх приладів зафіксували появу другого за потужністю спалаху на Сонці цього року. Новий викид випромінювання та енергії належить до класу Х — це найпотужніші спалахи на Сонці. Унаслідок цієї події по всій Африці зник радіозв'язок, пише Space.

11 листопада вчені, які займаються прогнозуванням космічної погоди, виявили появу на Сонці найпотужнішого спалаху цього року, як уже писав Фокус. Це був спалах класу Х5.1. У п'ятницю, 14 листопада, вчені виявили новий потужний спалах, який трохи слабший за попередню подію — спалах класу Х4. Цей спалах супроводжувався корональним викидом маси, але вчені поки що не знають, прямує він до Землі чи ні.

Спалах класу Х4 виник о 10:30 за Києвом в активній сонячній плямі AR4274, в якій з'явився і минулий спалах класу Х5.1. Викид випромінювання та енергії досяг Землі всього за 8 хвилин, що призвело до відключення радіозв'язку по всій Африці. Найсильніші збої в роботі зв'язку спостерігалися в центральних і східних регіонах континенту.

Спалах класу Х4 виник о 10:30 за Києвом в активній сонячній плямі AR4274 Фото: solar-system

Новий потужний спалах на Сонці стався в той час, коли сонячна пляма AR4274 наближається до західного краю сонячного диска. Це означає, що вона скоро зникне з поля зору.

Вчені досліджують корональний викид маси, тобто хмару намагніченої плазми, викинуту в космос, щоб зрозуміти, чи вріжеться вона в магнітне поле Землі, що спровокує появу геомагнітної бурі найближчими днями.

Якщо випромінюванню спалаху на Сонці потрібно всього 8 хвилин, щоб дістатися до Землі, то плазма із Сонця досягає нашої планети приблизно за 1-3 дні. Тому геомагнітна буря на Землі може виникнути вже 15, 16 або 17 листопада.

Сонячні спалахи поділяють на п'ять класів: A, B, C, M і X. Кожна літера відповідає десятикратному збільшенню сили спалаху. Спалахи класу X є найпотужнішими на Сонці. Потужність їхньої енергії показують цифри біля літер.

