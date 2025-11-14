На Солнце вторая самая мощная вспышка в 2025 году: один континент остался без связи (фото)

14 ноября на Солнце произошла вспышка класса Х4. Это вторая по мощности вспышка в этом году, после выброса излучения и энергии класса Х5.1, который произошел 11 ноября.

Космические аппараты, наблюдающие за активностью Солнца, что позволяет спрогнозировать космическую погоду, с помощью своих приборов зафиксировали появление второй по мощности вспышки на Солнце в этом году. Новый выброс излучения и энергии относится к классу Х – это самые мощные вспышки на Солнце. В результате этого события по всей Африке пропала радиосвязь, пишет Space.

11 ноября ученые, которые занимаются прогнозированием космической погоды, обнаружили появление на Солнце самой мощной вспышки в этом году, как уже писал Фокус. Это была вспышка класса Х5.1. В пятницу, 14 ноября, ученые обнаружили новую мощную вспышку, которая немного слабее предыдущего события – вспышку класса Х4. Эта вспышка сопровождалось корональным выбросом массы, но ученые пока не знают, направляется ли он к Земле или нет.

Вспышка класса Х4 возникла в 10:30 по Киеву в активном солнечном пятне AR4274, в котором появилась и прошлая вспышка класса Х5.1. Выброс излучение и энергии достиг Земли всего за 8 минут, что привело к отключению радиосвязи по всей Африке. Самые сильные сбои в работе связи наблюдались в центральных и восточных регионах континента.

Вспышка класса Х4 возникла в 10:30 по Киеву в активном солнечном пятне AR4274 Фото: NASA

Новая мощная вспышка на Солнца произошла в то время, когда солнечное пятно AR4274 приближается к западному краю солнечного диска. Это означает, что оно скоро исчезнет из поля зрения.

Ученые исследуют корональный выброс массы, то есть облако намагниченной плазмы, выброшенное в космос, чтобы понять, врежется ли оно в магнитное поле Земли, что что спровоцирует появление геомагнитной бури в ближайшие дни.

Если излучению вспышки на Солнце нужно всего 8 минут, чтобы добраться до Земли, то плазма из Солнца достигает нашей планеты примерно за 1-3 дня. Поэтому геомагнитная буря на Земле может возникнуть уже 15, 16 или 17 ноября.

Солнечные вспышки разделяют на пять классов: A, B, C, M и X. Каждая буква соответствует десятикратному увеличению силы вспышки. Вспышки класса X являются самыми мощными на Солнце. Мощность их энергии показывают цифры возле букв.

Как уже писал Фокус, мощная солнечная буря, связанная со вспышкой на Солнце, возникшей 11 ноября, заставила NASA отправить астронавтов из РФ в безопасное место на МКС.

