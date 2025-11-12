Самая мощная вспышка на Солнце в 2025 году: часть Земли осталась без связи (видео)

Космический аппарат NASA зафиксировал появление на Солнце вспышки класса Х5.16. Это событие сопровождалось выбросом плазмы, направленной в сторону Земли. Ожидается очень сильная геомагнитная буря уровня G4.

Космический аппарат NASA Solar Dynamics Observatory, а также несколько других аппаратов, которые наблюдают за активностью Солнца, стали свидетелями мощного выброса энергии и излучения на нашей звезде. Таких мощных вспышек астрономы не наблюдали с прошлого года. Вспышка класса Х5.16 вызвала серьезные проблемы со связью в Европе и Африке. Ученые ожидают появление одной из самых мощных геомагнитных бурь, пишет Space.

Вспышка на Солнце представляет собой внезапный и очень сильный выброс энергии и излучения, который происходит, когда линии магнитного поля разрываются, а затем соединяются снова. Вспышки происходят в солнечных пятнах – темных регионах на Солнце с более холодной плазмой и более сильным магнитным полем.

Вспышки на Солнце часто возникают вместе с корональными выбросами массы, то есть обширными потоками намагниченной плазмы, которые улетают в космос.

И вспышки на Солнце и корональные выбросы массы могут серьезно нарушить работу наших технологий, если они направлены в сторону Земли.

11 ноября астрономы зафиксировали появление на Солнце самой мощной вспышки в 2025 году — ее классифицировали, как вспышку класса Х5.16. Таких событий не наблюдали с октября 2024 года. Эта вспышка произошла в солнечном пятне AR4274, где ранее произошли также две мощные вспышки класса Х.

Солнечные вспышки разделяют на пять классов: A, B, C, M и X. Каждый класс представляет десятикратное увеличение выходной энергии. Вспышки на Солнце класса X являются самыми мощными, и число, следующее за X, описывает силу вспышки.

В результате выброса рентгеновского и ультрафиолетового излучения, которое проникло в атмосферу Земли, на некоторое время исчезла радиосвязь над Африкой и Европой, а затем наблюдались значительные проблемы со связью.

Вместе со вспышкой класса Х5.16 к Земле устремился мощный корональный выброс массы, который должен достичь нашей планеты 12 или 13 ноября. Как уже писал Фокус, 9 и 10 ноября в солнечном пятне AR4274 произошли вспышки класса X1.7 и X1.2 соответственно. Они также сопровождались выбросами плазмы в сторону Земли, что вызвало геомагнитную бурю уровня G3 11 ноября.

Астрономы считают, что новый корональный выброс массы, который летит к Земле со скоростью 7,4 миллиона км/ч, может вызвать более сильную геомагнитную бурю на Земле – уровня G4. Она может появиться 12 или 13 ноября.

Напоминаем, что геомагнитные бури имеют пять уровней от G1(самая слабая) до G5 (самая сильная).

