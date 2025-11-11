Межзвездные объекты, как 3I/ATLAS, могут столкнуться с Землей: эта часть планеты в зоне риска

Астрономы все еще мало знают о межзвездных объектах, которые попадают в Солнечную систему. Пока были обнаружены только три таких объекта, но астрономы считают, что их существует намного больше. Исследование показывает, что некоторые из этих объектов могут врезаться в Землю.

Сейчас ученым известно о трех межзвездных объектах, которые посетили Солнечную систему. Это 1I/Оумуамуа, первый обнаруженный объект из другой звездной системы, который появился в окрестностях Солнца и исчез в 2017 году. Затем была межзвездная комета 2l/Борисов в 2019 году и сейчас в Солнечной системе находится межзвездная комета 3I/ATLAS. За 4,6 млрд лет, а именно столько существует Солнечная система, через нее пролетело множество межзвездных объектов, считают ученые. Вероятно, некоторые из них столкнулись с Землей. Астрономы считают, что и сейчас много межзвездных объектов могут находиться в Солнечной системе, но не все их можно обнаружить. Как показывает исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv, некоторые из них представляют угрозу для Земли, пишет Phys.

Сейчас Солнечная система гораздо спокойнее, чем была раньше. На раннем этапе своей истории она формировалась в результате хаотичных столкновений космических камней. Сейчас многие из этих камней исчезли, ведь стали часть планет земной группы. Но нет основание полагать, что сейчас в Солнечную систему попадает меньше межзвездных объектов, чем раньше. Это означает, что они могут врезаться в нашу планету, как это могло происходить в прошлом.

1I/Оумуамуа, первый обнаруженный объект из другой звездной системыы Фото: ESO

Ученые создали моделирование, чтобы рассчитать ожидаемые траектории движения межзвездных объектов, их скорость, но не их точное количество. Астрономы говорят, что это сделать практически невозможно, ведь космос наполнен огромным количеством таких объектов.

Астрономы предположили, что большинство межзвездных объектов создаются в системах, где центральной звездой является красный карлик. Это самый многочисленный тип звезд в Млечном Пути. Скорее всего, межзвездные объекты покидают именно системы красных карликов, хотя они могут покидать и системы других звезд.

Межзвездная комета 2l/Борисов Фото: NASA, ESA, and D. Jewitt (UCLA)

Моделирование показало, что потенциально угрожать Земле могут до 10 в 4 степени межзвездных объектов. Исследование показало, что с большей вероятностью межзвездные объекты прилетают в Солнечную систему с двух направлений: солнечного апекса и галактической плоскости.

Солнечный апекс — это направление, в котором движется Солнце относительно своих окрестностей. По сути, это траектория Солнца через Млечный Путь.

Галактическая плоскость — это плоская дискообразная область, которую занимает Млечный Путь.

Моделирование показало, что межзвездные объекты будут иметь высокую скорость полета. Но, как ни странно, те, которые могут столкнуться с Землей, имеют меньшую скорость. Гравитация Солнца оказывает на эти объекты большее влияние и может эффективнее притянуть их из межзвездной среды таким образом, что их траектория полета будут пересекать орбиту Земли.

Одна из последних фотографий межзвездного объекта 3I/ATLAS Фото: Medium

Астрономы также выяснили, что межзвездные объекты, имеющие наибольшую вероятность столкновения с Землей, прилетают весной. В это время Земля движется к солнечному апексу.

Что касается того, какая часть Земли наиболее подвержена риску столкновения с межзвездным объектом, то астрономы выяснили, что это регионы вблизи экватора. Также существует повышенный риск столкновения в северном полушарии, где проживает почти 90% населения Земли.

Астрономы надеются, что будущие более мощные телескопы смогут подтвердить либо опровергнуть результаты исследования.

