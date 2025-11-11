Міжзоряні об'єкти, як 3I/ATLAS, можуть зіткнутися із Землею: ця частина планети в зоні ризику

Астрономи все ще мало знають про міжзоряні об'єкти, які потрапляють у Сонячну систему. Поки що було виявлено тільки три таких об'єкти, але астрономи вважають, що їх існує набагато більше. Дослідження показує, що деякі з цих об'єктів можуть врізатися в Землю.

Наразі вченим відомо про три міжзоряні об'єкти, які відвідали Сонячну систему. Це 1I/Оумуамуа, перший виявлений об'єкт з іншої зоряної системи, який з'явився на околицях Сонця та зник у 2017 році. Потім була міжзоряна комета 2l/Борисов у 2019 році і зараз у Сонячній системі перебуває міжзоряна комета 3I/ATLAS. За 4,6 млрд років, а саме стільки існує Сонячна система, через неї пролетіло безліч міжзоряних об'єктів, вважають учені. Ймовірно, деякі з них зіткнулися із Землею. Астрономи вважають, що і зараз багато міжзоряних об'єктів можуть перебувати в Сонячній системі, але не всі їх можна виявити. Як показує дослідження, опубліковане на сервері препринтів arXiv, деякі з них становлять загрозу для Землі, пише Phys.

Зараз Сонячна система набагато спокійніша, ніж була раніше. На ранньому етапі своєї історії вона формувалася внаслідок хаотичних зіткнень космічних каменів. Зараз багато хто з цих каменів зник, адже стали частиною планет земної групи. Але немає підстав вважати, що зараз у Сонячну систему потрапляє менше міжзоряних об'єктів, ніж раніше. Це означає, що вони можуть врізатися в нашу планету, як це могло відбуватися в минулому.

1I/Оумуамуа, перший виявлений об'єкт з іншої зоряної системи Фото: ESO

Учені створили моделювання, щоб розрахувати очікувані траєкторії руху міжзоряних об'єктів, їхню швидкість, але не їхню точну кількість. Астрономи кажуть, що це зробити практично неможливо, адже космос наповнений величезною кількістю таких об'єктів.

Астрономи припустили, що більшість міжзоряних об'єктів створюються в системах, де центральною зіркою є червоний карлик. Це найчисленніший тип зірок у Чумацькому Шляху. Найімовірніше, міжзоряні об'єкти залишають саме системи червоних карликів, хоча вони можуть залишати й системи інших зірок.

Міжзоряна комета 2l/Борисов Фото: комета Борисова

Моделювання показало, що потенційно загрожувати Землі можуть до 10 у 4 ступені міжзоряних об'єктів. Дослідження засвідчило, що з більшою ймовірністю міжзоряні об'єкти прилітають у Сонячну систему з двох напрямків: сонячного апекса і галактичної площини.

Сонячний апекс — це напрямок, у якому рухається Сонце щодо своїх околиць. По суті, це траєкторія Сонця через Чумацький Шлях.

Галактична площина — це плоска дископодібна область, яку займає Чумацький Шлях.

Моделювання показало, що міжзоряні об'єкти матимуть високу швидкість польоту. Але, як не дивно, ті, які можуть зіткнутися із Землею, мають меншу швидкість. Гравітація Сонця чинить на ці об'єкти більший вплив і може ефективніше притягнути їх із міжзоряного середовища таким чином, що їхня траєкторія польоту перетинатиме орбіту Землі.

Одна з останніх фотографій міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS Фото: Medium

Астрономи також з'ясували, що міжзоряні об'єкти, які мають найбільшу ймовірність зіткнення із Землею, прилітають навесні. У цей час Земля рухається до сонячного апексу.

Щодо того, яка частина Землі найбільш схильна до ризику зіткнення з міжзоряним об'єктом, то астрономи з'ясували, що це регіони поблизу екватора. Також існує підвищений ризик зіткнення в північній півкулі, де проживає майже 90% населення Землі.

Астрономи сподіваються, що майбутні потужніші телескопи зможуть підтвердити або спростувати результати дослідження.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS міг розвалитися на кілька частин, що могло б пояснити деякі аномальні характеристики цієї ймовірної комети. Також існує припущення, що цей об'єкт залишився цілим після зустрічі із Сонцем і потенційно може бути космічним апаратом інопланетян.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили нову комету, яку пов'язали з міжзоряним об'єктом 3I/ATLAS. З'явилося припущення, що це не комета, а зонд, випущений 3I/ATLAS, якщо це інопланетний космічний апарат.