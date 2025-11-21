Ракета Ілона Маска встановила рекорд запусків із космодрому у Флориді (фото)

Ракета Falcon 9 компанії SpaceX у 100-й раз полетіла в космос зі стартового майданчика на базі Космічних сил США на мисі Канаверал (штат Флорида). У 2025 році це вже був 149 запуск цієї ракети.

Компанія SpaceX, засновником якої є Ілон Маск, відправила в 100-й раз у космос частково багаторазову ракету Falcon 9 зі стартового майданчика на базі Космічних сил США на мисі Канаверал із супутниками Starlink на борту, пише Space.

Ракета Falcon 9 стартувала 21 листопада зі стартового майданчика на Базі Космічних сил США на мисі Канаверал (штат Флорида) і вивела на орбіту 29 інтернет-супутників Starlink від SpaceX. Це був уже 100-й запуск ракети Falcon 9 з цього космодрому протягом одного року. Раніше жодна ракета не запускалася в космос стільки разів із цього космодрому. Таким чином компанія SpaceX встановила рекорд.

Ракета Falcon 9 є частково багаторазовою. Це означає, що її перший ступінь після запуску повертається назад. Його можна використовувати повторно ще кілька десятків разів, після чого створюється новий перший ступінь. Цей перший ступінь Falcon 9, який використовували під час запуску 21 листопада, вже використовували 22 рази і це був 23-й його політ.

Перший ступінь ракети повернувся на Землю, як і планувалося, приблизно через 8,5 хвилин після старту, приземлившись в Атлантичному океані на спеціальному посадковому майданчику. Тим часом, другий ступінь Falcon 9 вивів на низьку навколоземну орбіту супутники Starlink, де вони були розгорнуті через 65 хвилин після старту.

SpaceX провела більшість запусків ракет цього року з так званого Космічного узбережжя, де розташовані два космодроми: база Космічних сил США на мисі Канаверал і Космічний центр NASA імені Кеннеді.

Компанія Ілона Маска цього року здійснила 149 запусків ракети Falcon 9. 49 із них відбулися зі стартового майданчика на базі Ванденберг ВПС США в Каліфорнії. Для SpaceX така кількість запусків протягом року вже є рекордною. Минулого року Falcon 9 літала в космос 132 рази.

У 2025 році компанія SpaceX також здійснила п'ять суборбітальних випробувальних польотів своєї гігантської ракети Starship, але ця ракета стартувала з бази SpaceX у Техасі. Останні два польоти були визнані успішними, і компанія Ілона Маска збирається використовувати цю ракету для польотів на Місяць і Марс.

