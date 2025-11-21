Солнечная буря сжала щит Земли: он стал в пять раз меньше, чем должен быть

В прошлом году самая мощная геомагнитная буря, за последние два десятилетия, обрушилась на Землю. Согласно новому исследованию, эта супербуря Гэннон сжала защитный слой планет из ионизированных частиц до одной пятой от его обычного размера.

По словам астрономов, геомагнитные бури довольно частое явление, и большинство из них абсолютно безвредны. Но случаются также особо сильные бури, такие как событие Кэррингтона в 1859 году. Подобные геомагнитные бури вызывают особые опасения, особенно в современном мире, зависимом от телекоммуникаций, электросетей и спутниковых систем, пишет Popular Science.

Данны показывают, что 10 мая 2024 года Земля пережила сильнейшую геомагнитную бурю за последние 20 лет. Шторм Ганнона к счастью, был не таким мощным, как событие Кэррингтона. Несмотря на это, по Земле ударили шлейфы из сверхзаряженных ионизированных солнечных частиц, которые образовались во время множественных корональных выбросов массы на Солнце.

Відео дня

Исследователи окружающей среды и атмосферы потратили более года на анализ огромного количества данных об этой рекордной геомагнитной буре. Наилучшим источником информации стал орбитальный спутник Arase, который был запущен Японским агентством аэрокосмических исследований еще в 2016 году.

Этот спутник вращается вокруг Земли на высоте около 30 тыс. км, он прячется в защитных слоях плазменных волн и магнитных полей, которые ученые называют плазмосферой. Таким образом, спутник оказался в идеальном расположении для наблюдения за тем, что происходило с планетой во время шторма Ганнон.

“Мы отслеживали изменения в плазмосфере с помощью спутника Arase и использовали наземные GPS-приемники для мониторинга ионосферы — источника заряженных частиц, пополняющих плазмосфе. Оба слоя показали нам, насколько резко сократилась плазмосфера и почему восстановление заняло так много времени”, - говорит соавтор исследования, профессор Института исследований окружающей среды Нагойского университета Ацуки Синбори.

Именно плазмосфера блокирует значительную часть смертоносного космического излучения, которое Солнце регулярно отправляет в сторону Земли. Без такой защиты спутники не смогли бы долго работать на орбите.

Внешняя граница плазмосферы обычно возвышается на 43 800 км над Землей. Но во время шторма Ганнон этот щит планеты сжался всего до 9 тыс. км, что примерно в пять раз меньше первоначальной ширины.

Понадобилось четыре дня, чтобы плазмосфера Земли вернулся в свое привычное состояние.

“Мы обнаружили, что буря сначала вызвала сильный нагрев вблизи полюсов, но позже это привело к резкому падению количества заряженных частиц в ионосфере, что замедлило восстановление. Это продолжительное нарушение может повлиять на точность GPS, помешать работе спутников и затруднить прогнозирование космической погоды”, - подчеркнул Синбори.

Напомним, ученые обнаружили гигантский космический шторм, вызванный черной дырой. Ученые, используя комплекс радиотелескопов ALMA, обнаружили гигантский галактический ветер, вызванный сверхмассивной черной дырой 13,1 миллиарда лет назад.