Полнолуние в январе 2026 года: когда можно увидеть Волчью Луну

В январе во время полнолуния также наступит так называемое суперлуние, спутник Земли окажется в ближайшей точке своей орбиты к нашей планете.

Первое полнолуние 2026 года наступит 14 января. Луна будет находиться напротив Солнца и будет казаться полностью освещенной с нашей точки зрения. Это полнолуние также называется Волчья Луна, пишет Space.

14 января 2026 года полнолуние наступит тогда, когда Луна будет находиться в ближайшей к Земле точке на своей 27-дневной орбите. Таким образом можно будет наблюдать также так называемое суперлуние. По данным NASA, в это время Луна может быть ярче на 30%, чем во время любого полнолуния. Полнолуние в январе иногда называют Волчья Луна в связи с тем, что в зимние месяцы волки голодны и активны и часто воют на Луну.

Чтобы увидеть полностью освещенный солнечным светом диск Луны нужно посмотреть на восток вечером 14 января. Вероятно, после восхода Луна приобретет желтоватый оттенок, поскольку явление, называемое Рэлеевское рассеяние, отклоняет более синие длины волн света, пропуская при этом более красные длины волн беспрепятственно.

Январское полнолуние также называют Тихой Луной, а коренные жители Канады называют его Центральной Луной из-за того, что это событие приходится на середину зимы.

Луна взойдет на восточном небе среди звезд созвездия Близнецов, а газовый гигант Юпитер будет светить менее чем в четырех градусах справа от нее. Для сравнения, ширина кончика мизинца составляет один градус, если смотреть на ночное небо с расстояния вытянутой руки.

Посмотрите на юго-восточный горизонт, чтобы увидеть мерцающие звезды созвездия Ориона, а также V-образное звездное скопление Гиад в созвездии Тельца, в то время как звездное скопление Плеяды будут светиться неподалеку. Тем временем Сатурн будет светить рядом с созвездием Рыбы на юго-западном небе в течение нескольких часов после захода Солнца.

