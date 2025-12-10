Повний місяць у січні 2026 року: коли можна побачити Вовчий Місяць

У січні під час повного місяця також настане так званий супермісяць, супутник Землі опиниться в найближчій точці своєї орбіти до нашої планети.

Перший повний місяць 2026 року настане 14 січня. Місяць перебуватиме навпроти Сонця і здаватиметься повністю освітленим з нашої точки зору. Цей повний місяць також називається Вовчий Місяць, пише Space.

14 січня 2026 року повний місяць настане тоді, коли Місяць перебуватиме в найближчій до Землі точці на своїй 27-денній орбіті. Таким чином можна буде спостерігати також так званий супермісяць. За даними NASA, у цей час Місяць може бути яскравішим на 30%, ніж під час будь-якого повного місяця. Повний місяць у січні іноді називають Вовчим Місяцем у зв'язку з тим, що в зимові місяці вовки голодні й активні та часто виють на Місяць.

Щоб побачити повністю освітлений сонячним світлом диск Місяця, потрібно подивитися на схід увечері 14 січня. Ймовірно, після сходу Місяць набуде жовтуватого відтінку, оскільки явище, яке називається Релеївське розсіювання, відхиляє більш сині довжини хвиль світла, пропускаючи водночас більш червоні довжини хвиль безперешкодно.

Січневий повний місяць також називають Тихим Місяцем, а корінні жителі Канади називають його Центральним Місяцем через те, що ця подія припадає на середину зими.

Місяць зійде на східному небі серед зірок сузір'я Близнюків, а газовий гігант Юпітер світитиме менш ніж за чотири градуси праворуч від нього. Для порівняння, ширина кінчика мізинця становить один градус, якщо дивитися на нічне небо з відстані витягнутої руки.

Подивіться на південно-східний горизонт, щоб побачити мерехтливі зірки сузір'я Оріона, а також V-подібне зоряне скупчення Гіад у сузір'ї Тельця, тоді як зоряне скупчення Плеяди світитимуться неподалік. Тим часом Сатурн світитиме поруч із сузір'ям Риби на південно-західному небі протягом кількох годин після заходу Сонця.

