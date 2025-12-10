Підтримайте нас RU
Технології та наука

Китайські астронавти оглянули пошкоджений корабель під час виходу у відкритий космос (фото)

Китай Тяньгун астронавти
Китайські астронавти оглянули пошкоджений корабель під час виходу у відкритий космос | Фото: space.com

Космічний корабель "Шеньчжоу-20" було визнано непридатним для повернення астронавтів на Землю після зіткнення з космічним сміттям.

Китайські астронавти місії "Шеньчжоу-21" 9 грудня вперше вийшли у відкритий космос після того, як прибули на космічну станцію "Тяньгун" 31 жовтня. Вони провели за межами станції 8 годин і змогли побачити, якої шкоди кораблю "Шеньчжоу-20" завдало космічне сміття, пише Space.

Згідно із заявою Управління програми пілотованих космічних польотів КНР (CMSA), двоє астронавтів, які вийшли у відритий космос, успішно виконали поставлені завдання. Зокрема, вони провели огляд і сфотографували пошкоджений корабель "Шеньчжоу-20", який зістикований зі станцією "Тяньгун". Також астронавти встановили додатковий захист від космічного сміття на зовнішній частині орбітальної станції та виконали інші завдання.

Китай Тяньгун астронавти
Двоє астронавтів, які вийшли у відритий космос, успішно виконали поставлені завдання
Фото: space.com

Космічний корабель "Шеньчжоу-20" прибув на станцію "Тяньгун" наприкінці квітня разом із трьома астронавтами. Передбачалося, що вони повернуться додому 5 листопада, але виявилося, що корабель пошкоджений космічним сміттям.

У CMSA вирішили, що корабель "Шеньчжоу-20" не може безпечно доставити екіпаж станції на Землю. Тому астронавти повернулися додому 14 листопада на борту космічного корабля "Шеньчжоу-21", який доставить на орбіту новий екіпаж станції "Тяньгун" 31 жовтня.

Китай Тяньгун астронавти
Астронавти встановили додатковий захист від космічного сміття на зовнішній частині орбітальної станції та виконали інші завдання
Фото: space.com

24 листопада Китай відправив космічний корабель "Шеньчжоу-22" без екіпажу, щоб забезпечити безпечне повернення астронавтів місії "Шеньчжоу-21" на Землю після завершення їхньої місії.

У CMSA заявили, що планують повернути космічний корабель "Шеньчжоу-20" на Землю без екіпажу, але, коли це станеться невідомо. Завдяки огляду пошкодженого корабля, ймовірно, Китай отримав більше інформації про його стан.

Цей вихід у відкритий космос став першим для астронавтів місії "Шеньчжоу-21". 48-річний Чжан Лу вже раз бував на станції "Тяньгун", а У Фей (32 роки) і Чжан Хунчжан (39 років) уперше полетіли в космос.

У Фей є наймолодшим китайським астронавтом і 9 грудня він також став наймолодшим астронавтом КНР, який коли-небудь здійснював вихід у відкритий космос. Він вийшов за межі станції "Тяньгун" разом із Чжан Лу.

