Ледве вибралися з космосу: китайські астронавти після аварії повернулися на Землю (відео)

Китайські астронавти з місії "Шеньчжоу-20" використовували інший космічний корабель, щоб повернутися з орбітальної станції "Тяньгун" на Землю. Троє астронавтів провели на орбіті на тиждень більше, ніж мали, через зіткнення з космічним сміттям.

Китайські астронавти Чень Дун, Чень Чжунжуй і Ван Цзе, 14 листопада успішно повернулися на Землю після значної затримки на орбіті. Вони мали повернутися додому ще 5 листопада, але їхній космічний корабель був пошкоджений ударом космічного сміття. Тож астронавтам довелося повертатися не на тому кораблі, на якому вони прибули півроку тому на орбітальну станцію "Тяньгун", пише Space.

Три астронавти з місії "Шеньчжоу-20" у п'ятницю, 14 листопада, о 10:45 за Києвом успішно приземлилися в автономному районі Внутрішня Монголія в Китаї. Вони провели на орбіті майже шість місяців і витратили 5,5 годин, щоб нарешті повернутися додому.

Чень Дун, Чень Чжунжуй і Ван Цзе прибули на космічну станцію "Тяньгун" 24 квітня цього року. 5 листопада вони мали вирушити додому на борту космічного корабля "Шеньчжоу-20", на якому вони прибули на орбіту. Але, як уже писав Фокус, повернення астронавтів було відкладено, адже виявилося, що космічний корабель зазнав пошкодження внаслідок удару космічного сміття. Тому троє астронавтів для повернення на Землю використовували космічний корабель "Шеньчжоу-21". На ньому 31 жовтня на станцію "Тяньгун" прибув новий екіпаж, який, як уже писав Фокус, встановив рекорд швидкості польоту на орбіту.

Три астронавти з місії "Шеньчжоу-20" у п'ятницю, 14 листопада о 10:45 за Києвом успішно приземлилися в автономному районі Внутрішня Монголія в Китаї. Фото: скриншот

В Управлінні програми пілотованих космічних польотів КНР (CMSA) заявили, що космічний корабель "Шеньчжоу-20" не відповідає вимогам для безпечного повернення астронавтів на Землю. Тому було ухвалено рішення залишити його на орбіті, де він приєднаний до станції "Тяньгун". Згідно із заявою CMSA, в ілюмінаторі постраждалого корабля було виявлено маленькі тріщини, які, найімовірніше, спричинені ударом космічного сміття.

Астронавти з місії "Шеньчжоу-20" провели на станції "Тяньгун" кілька важливих наукових експериментів. Вони також чотири рази виходили у відкритий космос. Під час одного з таких виходів астронавти встановили захист від космічного сміття на поверхні станції "Тяньгун", як уже писав Фокус.

Новий екіпаж китайської станції з місії "Шеньчжоу-21" замість запланованого шестимісячного перебування в космосі може провести там набагато менше часу. Згідно із заявою CMSA, коли "буде відповідний час у майбутньому", на станцію відправиться без екіпажу корабель "Шеньчжоу-22", на якому астронавти з місії "Шеньчжоу-21" повернуться додому.

Нагадуємо, що Китай завершив складання станції "Тяньгун" на орбіті в жовтні 2022 року. Цей китайський космічний форпост приблизно на 20% менший за Міжнародну космічну станцію, але він може стати більшим. Китай планує в найближчому майбутньому додати до трьох наявних модулів станції ще кілька модулів.

