Едва выбрались из космоса: китайские астронавты после аварии вернулись на Землю (видео)

Китайские астронавты из миссии “Шэньчжоу-20” использовали другой космический корабль, чтобы вернуться с орбитальной станции “Тяньгун” на Землю. Трое астронавтов провели на орбите на неделю больше, чем должны были, из-за столкновения с космическим мусором.

Китайские астронавты Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе, 14 ноября успешно вернулись на Землю после значительной задержки на орбите. Они были должны вернуться домой еще 5 ноября, но их космический корабль был поврежден ударом космического мусора. Поэтому астронавтам пришлось возвращаться не на том корабле, как котором они прибыли полгода назад на орбитальную станцию "Тяньгун", пишет Space.

Три астронавта из миссии "Шэньчжоу-20" в пятницу, 14 ноября в 10:45 по Киеву успешно приземлились в автономном районе Внутренняя Монголия в Китае. Они провели на орбите почти шесть месяцев и потратили 5,5 часов, чтобы наконец-то вернуться домой.

Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе прибыли на космическую станцию "Тяньгун" 24 апреля этого года. 5 ноября они должны были отправиться домой на борту космического корабля "Шэньчжоу-20", на котором они прибыли на орбиту. Но, как уже писал Фокус, возвращение астронавтов было отложено, ведь оказалось, что космический корабль получил повреждение в результате удара космического мусора. Поэтому трое астронавтов для возвращения на Землю использовали космический корабль "Шэньчжоу-21". На нем 31 октября на станцию "Тяньгун" прибыл новый экипаж, который, как уже писал Фокус, установил рекорд скорости полета на орбиту.

Фото: скриншот

В Управлении программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA) заявили, что космический корабль "Шэньчжоу-20" не соответствует требованиям для безопасного возвращения астронавтов на Землю. Поэтому было принято решение оставить его на орбите, где он присоединен к станции "Тяньгун". Согласно заявлению CMSA, в иллюминаторе пострадавшего корабля были обнаружены маленькие трещины, которые, скорее всего, вызваны ударом космического мусора.

Астронавты из миссии "Шэньчжоу-20" провели на станции "Тяньгун" несколько важных научных экспериментов. Они также четыре раза выходили в открытый космос. Во время одного из таких выходов астронавты установили защиту от космического мусора на поверхности станции "Тяньгун", как уже писал Фокус.

Новый экипаж китайской станции из миссии "Шэньчжоу-21" вместо запланированного шестимесячного пребывания в космосе может провести там гораздо меньше времени. Согласно заявлению CMSA, когда "будет подходящее время в будущем", на станцию отправится без экипажа корабль "Шэньчжоу-22", на котором астронавты из миссии "Шэньчжоу-21" вернуться домой.

Напоминаем, что Китай завершил сборку станции "Тяньгун" на орбите в октябре 2022 года. Этот китайский космический форпост примерно на 20% меньше Международной космической станции, но он может стать больше. Китай планирует в ближайшем будущем добавить к трем имеющимся модулям станции еще несколько модулей.

Как уже писал Фокус, ситуация с застрявшими в космосе китайскими астронавтами показывает, что необходимо создать специальную мировую спасательную космическую службу, считают эксперты.

Также Фокус писал о том, что Солнечная система движется быстрее, чем ожидалось, а это значит Вселенная может быть не такой, как мы думаем.