Сонячна система рухається швидше, ніж очікувалося: Всесвіт може бути не таким, як ми думаємо

Нове дослідження показує, що вченим необхідно переглянути фундаментальні припущення про великомасштабну структуру Всесвіту.

Наскільки швидко і в якому напрямку рухається Сонячна система у Всесвіті? Це важливе питання, відповідь на яке може вплинути на розуміння структури Всесвіту. Астрофізики знайшли нові відповіді, які кидають виклик стандартній космологічній моделі, що описує еволюцію Всесвіту. Дослідження опубліковано в журналі Physical Review Letters, пише Phys.

Результати спостережень за допомогою радіотелескопа LOFAR показали, що Сонячна система рухається у Всесвіті більш ніж утричі швидше, ніж передбачалося. Але це суперечить прогнозам, заснованим на стандартній космологічній моделі, що описує еволюцію космосу.

Для визначення швидкості руху і напрямку руху Сонячної системи у Всесвіті астрофізики вивчили розподіл радіогалактик. Ці галактики випускають дуже сильні радіохвилі, вид електромагнітного випромінювання з дуже великими довжинами хвиль, схожими на ті, що використовуються для передачі радіосигналів.

Радіохвилі проникають крізь щільну завісу з пилу і газу, які поглинають видиме світло, а тому радіогалактики можна добре вивчити за допомогою радіотелескопів.

За словами астрофізиків, коли Сонячна система рухається у Всесвіті, то цей рух створює ледь помітний "зустрічний вітер": у напрямку руху з'являється трохи більше радіогалактик. Учені вперше за допомогою радіотелескопа LOFAR змогли максимально точно порахувати кількість таких радіогалактик.

Дослідження показало, що існує анізотропія в розподілі радіогалактик. Анізотропія — це залежність фізичних властивостей об'єктів від напрямку. На відміну від ізотропії, де властивості однакові в усіх напрямках, анізотропія означає, що властивості можуть відрізнятися залежно від того, як їх вимірювати.

Учені з'ясували, що анізотропія в 3,7 раза сильніша, ніж передбачає стандартна космологічна модель. Вона описує походження та еволюцію Всесвіту з моменту Великого вибуху. Згідно з цією моделлю, матерія у Всесвіті в основному розподілена рівномірно. Нові дані показують, що Сонячна система рухається в 3,7 раза швидше, ніж передбачає стандартна космологічна модель.

За словами вчених, якщо Сонячна система дійсно рухається так швидко, то необхідно переглянути фундаментальні припущення про великомасштабну структуру Всесвіту. В іншому разі, розподіл радіогалактик сам по собі може бути менш рівномірним, ніж передбачалося. У будь-якому разі, це означає, що стандартну космологічну модель, ймовірно, слід переглянути.

Астрофізики кажуть, що нові дані підтверджують минулі спостереження за квазарами. Це дуже яскраві центри далеких галактик, які створюють надмасивні чорні діри. Вони настільки активно поглинають матерію, що з їхніх околиць виходить величезна кількість випромінювання.

Учені кажуть, що матерія у Всесвіті може бути розподілена менш рівномірно, ніж передбачалося, і це змінює розуміння космосу.

