У хмарах інших планет може щось мешкати: воно буває різних кольорів

Астрономи зазвичай не люблять хмари на Землі. Адже хмари закривають їм огляд космосу. Але астрономи, можливо, пильніше спостерігатимуть за хмарами на інших планетах. За словами вчених, вони вважали, що хмари приховуватимуть позаземне життя, але, як не дивно, вони можуть допомогти його знайти. Дослідження опубліковано в журналі Astrophysical Journal Letters, пише Space.

Вчені з Корнельського університету розробили перші в історії спектри відбиття, по суті, колірний ключ, для різнокольорових мікроорганізмів, що мешкають у хмарах Землі. Тепер астрономи можуть використовувати цей ключ для виявлення схожих позаземних мікроорганізмів у хмарах інших планет. Якщо вони, звичайно, існують.

За словами вчених, вони вважали, що хмари приховуватимуть позаземне життя, але, як не дивно, вони можуть допомогти його знайти. Ця ідея належить астробіологині Лігії Коельо. За її словами, в нашій атмосфері Землі існує активна спільнота мікроорганізмів, які виробляють барвисті біопігменти.

"Я подумала, що астрономам варто про них дізнатися", — каже Коельо.

Біопігменти доволі поширені серед земних організмів і є універсальними для нашої планети. За словами Коельо, мікроорганізми в хмарах Землі виробляють біопігменти для захисту від ультрафіолетового випромінювання Сонця, якого дуже багато у верхніх шарах атмосфери нашої планети, де мешкають мікроорганізми.

Вивчаючи спектри відбиття за допомогою моделей, вчені визначили, що хмари на далеких планетах з різнокольоровими мікроорганізмами матимуть інакший вигляд, ніж хмари без них. Таким чином, астрономи можуть використовувати хмари як виявлення потенційного позаземного життя.

Ніхто не знає, чи існують такі мікроорганізми на інших планетах. Але якщо це так, то астрономи за допомогою майбутніх телескопів зможуть їх знайти. Якщо вони існують.

