Надії майже не залишилося: потенційна друга Земля може бути зовсім іншим світом

Планета TRAPPIST-1e є одним із найперспективніших потенційно населених світів за межами Сонячної системи.

Астрономи провели нове спостереження за планетою TRAPPIST-1e, яка не просто схожа на Землю за розміром, але й може мати рідку воду на поверхні та атмосферу. Це означає, що ця планета може бути потенційно населеною. Нові дані показують, що у цієї планети може взагалі не бути атмосфери. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

TRAPPIST-1e — це одна з семи планет розміром із Землю, які обертаються навколо зірки типу червоний карлик під назвою TRAPPIST-1 за 40 світлових років від нас. Ця планета перебуває в зоні населеності своєї зірки, де температура може бути прийнятною для існування рідкої води на поверхні, але це можливо тільки за наявності у планети атмосфери.

Відео дня

Минулі спостереження за допомогою космічного телескопа Вебб показали, що TRAPPIST-1e може мати атмосферу, що складається з азоту і метану. Остання сполука на Землі утворюється внаслідок життєдіяльності живих організмів.

Тепер же після проведення нового спостереження вчені не можуть точно сказати, чи є у TRAPPIST-1e атмосфера. Але поки що ці дані не кажуть, що її однозначно немає, хоча й знижують імовірність її існування.

Результати дослідження показують, що метан на планеті, що обертається навколо невеликого активного червоного карлика, такого як TRAPPIST-1, руйнуватиметься надто швидко, щоб будь-який ймовірний геологічний процес міг його заповнити. Планета отримує занадто багато ультрафіолетового випромінювання, яке може не просто зруйнувати молекули метану, а всю атмосферу TRAPPIST-1.

Порівняння розташування планет земної групи в Сонячній системі та в системі TRAPPIST-1 Фото: NASA

Також нове спостереження вказує на те, що результати минулих досліджень могли бути спотворені самою зіркою. TRAPPIST-1 менший, холодніший і набагато тьмяніший за Сонце, і молекули газу, включно з метаном, можуть утворюватися у власній атмосфері зірки. Це означає, що виявлений раніше метан може належати атмосфері зірки, а не планети.

Але якщо метан належить атмосфері планети, то його дуже швидке руйнування повинно поповнюватися зі швидкою, безперервною швидкістю. Це малоймовірний сценарій, який вимагав би безперервного глобального вулканізму, катастрофічного викиду метану з крижаних надр або постійного оновлення поверхні планети. Навіть за найоптимістичніших припущень ці процеси не можуть повністю пояснити необхідну кількість метану в атмосфері планети.

Астрономи дійшли висновку, що необхідні нові спостереження, щоб визначити, чи є у TRAPPIST-1e атмосфера. Якщо вона є, то планета придатна для життя.

Незважаючи на висновки вчених, TRAPPIST-1e залишається одним із найперспективніших потенційно населених світів за межами Сонячної системи.

Як уже писав Фокус, телескоп Субару зробив свої перші відкриття: виявив невдалу зірку і нову планету.

Також Фокус писав про те, що маленькі супутники Урана здивували вчених: вони дивніші, ніж очікувалося. Астрономи провели спостереження за внутрішніми супутниками сьомої планети від Сонця і зробили важливе відкриття. Супутники виявилися темними, червоними і містять мало води.