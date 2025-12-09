Телескоп Субару зробив свої перші відкриття: виявив невдалу зірку і планету (фото)

Виявлений коричневий карлик може допомогти в перевірці космічного телескопа Роман NASA.

Хоча можливості спостереження за далекими планетами за допомогою сучасних телескопів значно розширилися, астрономи можуть безпосередньо сфотографувати лише малу частину планет за межами Сонячної системи. Тепер же астрономи за допомогою японського телескопа Субару зробили два захопливих відкриття. Були виявлені величезна планета і коричневий карлик, так звана невдала зірка, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Субару — це 8,2-метровий оптичний телескоп, що належить Національній астрономічній обсерваторії Японії. Вона розташована на вершині згаслого вулкана Мауна-Кеа на Гаваях.

Відео дня

Телескоп Субару вперше виявив нові об'єкти в космосі в рамках програми OASIS, яка використовує дані як японського телескопа, так і дані інших обсерваторій. Ця програма спрямована на виявлення зірок, у яких є планети.

Астрономи виявили на відстані 271 світловий рік від нас величезну планету, що отримала назву HIP 54515 b. Вона обертається навколо зірки в сузір'ї Лева в нашій галактиці Чумацький Шлях. Маса цієї планети приблизно у 18 разів більша, ніж у Юпітера, і розташована вона на відстані приблизно 30 астрономічних одиниць від своєї зірки (4,5 млрд км), що еквівалентно відстані між Сонцем і останньою планетою Сонячної системи — Нептуном.

Планета HIP 54515 b Фото: space.com

Також астрономи виявили на відстані 169 світлових років від нас об'єкт, відомий як коричневий карлик, який отримав назву HIP 71618 B.

Коричневими карликами називають об'єкти, маса яких знаходиться десь між масою планети і зірки. Вчені називають коричневі карлики невдалими зірками, оскільки ці об'єкти формуються як зірки з газових молекулярних хмар, але ніколи не набирають достатньо маси, щоб запустити термоядерний синтез водню в ядрі.

Відкриття нового коричневого карлика особливо цікаве, оскільки він володіє необхідними властивостями для перевірки нового космічного телескопа Роман NASA, який буде запущений у 2026 або 2027 році.

Для тестування космічного телескопа Роман потрібен об'єкт, який відповідає характеристикам виявленого коричневого карлика. Ці об'єкти набагато тьмяніші за зірки, а телескоп Роман серед інших завдань шукатиме схожі на Землю планети. Вони в мільярди разів тьмяніші, ніж їхні рідні зірки.

Як уже писав Фокус, найближчим часом може повторитися найпотужніша магнітна буря в історії. На Сонці з'явилися схожі плями, як ті, що спровокували магнітну бурю 1859 року.

Також Фокус писав про те, що вчені створили клей, здатний буксирувати автомобіль, з рослинної олії. Хіміки використовували відпрацьовану рослинну олію для створення надміцного клею, здатного витримувати навантаження в понад 100 кг.