Учені створили клей, здатний буксирувати автомобіль, з рослинної олії (фото)

Хіміки використовували відпрацьовану рослинну олію для створення надміцного клею, здатного витримувати навантаження в понад 100 кг.

Вчені перетворили відпрацьовану рослинну олію на різні види пластику з винятковою міцністю, а деякі з них виявилися досить міцними, щоб буксирувати автомобіль. За словами вчених, переробка харчових відходів у корисні полімери є екологічним способом створення нових матеріалів. Дослідження опубліковано в Journal of the American Chemical Society, пише Live Science.

За словами хіміків, харчові відходи є хорошим джерелом для виробництва пластику. Одним із таких відходів є відпрацьована рослинна олія, обсяг якої становить майже 14,7 млрд літрів щороку. Більша частина цієї олії просто викидається. Але вчені знайшли спосіб переробляти відпрацьовану олію на корисні пластикові матеріали, що мають високу клейкість і придатні для вторинної переробки.

Рослинна олія складається з довгих ланцюгів жирних кислот, пов'язаних з молекулами гліцерину. Хіміки розщепили молекули олії, а потім перетворили отримані продукти на простіші молекули.

Різні способи комбінування молекул спирту й ефіру дали змогу вченим синтезувати низку поліефірних пластиків. Вивчення властивостей пластиків, включно з їхньою температурою плавлення і кристалічністю, показало, що ці полімери аналогічні поліетилену низької щільності. Цей пластик використовується для створення упаковки і пластикових пакетів.

Дві металеві пластини, склеєні клеєм на основі рослинної олії, виявилися досить міцними, щоб витримувати велику вагу (ліворуч), а також буксирувати автомобіль (праворуч) Фото: Live Science

Поліефіри також виявилися липкими завдяки атомам кисню в полімері, які утворюють міцні зв'язки з різними матеріалами.

Вчені перевірили міцність зчеплення полімеру, склеївши дві пластини з нержавіючої сталі. Пластини залишалися міцно склеєними навіть при навантаженні до 123 кг. Буксирування автомобіля невеликим схилом за допомогою склеєних сталевих пластин також не викликало жодних проблем. Це робить ці полімери такими ж міцними, як і відомі найміцніші клеї.

Вчені кажуть, що цей полімер можна використовувати для створення міцного клею, який використовується в упаковці, автомобільних деталях, медичних приладах та електроніці.

