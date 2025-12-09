Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS: вчені виявили в ньому джерело життя (фото)

Міжзоряна комета 3I/ATLAS містить велику кількість необхідних для створення життя компонентів. Такого ще не бачили у складі комет із Сонячної системи.

Астрономи виявили у складі міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS метанол та інші хімічні речовини, які зіграли важливу роль у створенні життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо. Вчені виявили велику кількість метанолу, який вважається одним із головних будівельних блоків життя. Ця молекула відіграє вирішальну роль у виробництві білків і амінокислот, з яких складаються ДНК і РНК. Міжзоряна комета 3I/ATLAS містить набагато більше метанолу, ніж комети Сонячної системи, і цю молекулу не виявляли у двох інших відомих міжзоряних об'єктах. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Futurism.

Вчені раніше з'ясували, що, як уже писав Фокус, 3I/ATLAS є дуже незвичайною кометою, яка демонструє дивну поведінку і незвичайний хімічний склад. Тобто вона відрізняється від комет у Сонячній системі, можливо, тому, що була створена в інших умовах в іншій зоряній системі. 3I/ATLAS — це всього лише третій міжзоряний об'єкт, виявлений вченими цього року, і зараз він залишає нашу Сонячну систему.

Автори дослідження за допомогою радіотелескопа ALMA провели вивчення міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS і виявили значну кількість метанолу в ядрі і комі комі комети (газова оболонка навколо ядра). Також астрономи виявили ціаністий водень, який також зіграв важливу роль у створенні життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS Фото: solar-system

Метанол є будівельним блоком для амінокислот, з яких складаються ДНК і РНК, і ці молекули, які відіграють основоположну роль в органічній хімії життя.

Ціаністий водень у високих концентраціях отруйний, але в низьких концентраціях він також є важливою молекулою для рослин, тварин і мікроорганізмів. Хімічні властивості ціанистого водню дають йому змогу слугувати попередником для утворення складних органічних молекул, таких як амінокислоти.

За словами вчених, вони були дуже здивовані, коли виявили високу концентрацію метанолу і ціаністого водню в ядрі та комі 3I/ATLAS. Такої кількості цих молекул ніколи не бачили у складі комет Сонячної системи.

Астрономи з'ясували, що 3I/ATLAS викидає в космос приблизно 40 кг газоподібного метанолу за секунду, і це приблизно 8% усіх речовин, які викидає комета. Це приблизно в чотири рази більше, ніж у комет Сонячної системи. 3I/ATLAS також виділяє від 250 до 500 грам газоподібного ціаністого водню на секунду. За словами вчених, швидкість утворення обох молекул є однією з найвищих для будь-якої комети.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS Фото: Medium

З огляду на важливу роль метанолу в утворенні ключових молекул, необхідних для створення життя, це інтригуюче відкриття.

За словами астрофізика Аві Леба з Гарварду, який тривалий час вважав, що 3I/ATLAS може бути космічним кораблем інопланетян, нове відкриття може підтвердити теорію про те, що об'єкти, подібні до 3I/ATLAS, могли колись принести життя на Землю мільярди років тому.

За словами Леба, аномально велика кількість метанолу і ціаністого водню в складі міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS свідчить про його доброзичливу природу, і він не несе смертельної загрози для нас. Раніше вчений припускав, що 3I/ATLAS може бути кораблем вороже налаштованих інопланетян.

