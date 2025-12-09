На Сонці з'явився поганий знак: плями на зірці схожі на ті, що запустили подію Керрінгтона (відео)

На Сонці з'явилася величезна група сонячних плям, спрямована в бік Землі. Цю групу за розміром можна порівняти з тією, що спричинила геомагнітну бурю 1859 року.

Астрономи виявили, що на Сонці з'явилася масштабна група сонячних плям, що складається з двох частин, названих AR 4294 і AR 4296, яка спрямована на нашу планету. Ці сонячні плями за розміром схожі на ті, що спричинили появу на Землі найпотужнішої геомагнітної бурі в історії, яка траплялася 1859 року. Існує ймовірність, що подібна подія може повторитися знову, пише Live Science.

У вересні 1859 року британський астроном Річард Керрінгтон виявив на Сонці гігантську сонячну пляму, яка створила найсильнішу геомагнітну бурю в історії також відому як "подія Керрінгтона". Ця буря спричинила відмову всіх телеграфних систем на Землі, полярні сяйва спостерігали по всьому світу. Група сонячних плям AR 4294 і AR 4296 має майже такий самий розмір, що й пляма Керрінгтона.

Сонячні плями AR 4294 і AR 4296. Також показано малюнок сонячних плям 1859 року для порівняння Фото: Live Science

Сонячні плями викликають потужні викиди випромінювання, або сонячні спалахи, коли лінії магнітного поля розриваються і з'єднуються знову, вивільняючи величезну кількість енергії. Сонячні спалахи здатні спричинити тимчасове вимкнення радіозв'язку на Землі та запускати масивні потоки плазми або корональні викиди маси в космос. Коли ця плазма досягає Землі, виникає геомагнітна буря, яка може порушити роботу електроніки та електромереж.

Нова група сонячних плям може створити найбільші сонячні спалахи класу Х. Це найпотужніші спалахи на Сонці. Якщо вони виникнуть, то разом із ними з'являться і масштабні корональні викиди маси, здатні спричинити найсильнішу геомагнітну бурю, вважають учені.

Сонячні плями викликають потужні викиди випромінювання, або сонячні спалахи, коли лінії магнітного поля розриваються і з'єднуються знову, вивільняючи величезну кількість енергії Фото: NASA

Геомагнітну бурю 1859 року спричинив спалах на Сонці класу Х45. Для порівняння, поки що найпотужнішим сонячним спалахом за останні 10 років була подія класу Х7 у жовтні 2024 року.

Учені вважають, що якщо на Сонці виникне такий самий спалах, як 1859 року, то це призведе до виведення з ладу всіх супутників на навколоземній орбіті. Це означає, що людство залишиться без зв'язку і навігації. Також може вийти з ладу велика частина електромереж по всьому світу. Експерти оцінюють загальний збиток щонайменше в 1 трильйон доларів.

Але поки що вчені не можуть точно сказати, чи відбудеться на Сонці такий самий спалах, як 1859 року, але ймовірність цього зберігається до кінця грудня. Тим паче, що група сонячних плям AR 4294 і AR 4296 уже починає проявляти свою активність у вигляді спалахів середнього класу С.

