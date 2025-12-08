Потужний вибух на Сонці: вчені назвали дату, коли буде сильна магнітна буря (фото)

На Сонці виникли одразу два сильні спалахи класу М, які супроводжувалися швидкими корональними викидами маси. Вони летять у бік Землі.

Космічний апарат NASA SOHO за допомогою своїх приладів зафіксував потужний викид випромінювання та енергії на Сонці у вигляді сонячного спалаху 6 грудня. Вчені з'ясували, що з невеликим інтервалом відбулося одразу два спалахи класу М, кожен з яких супроводжувався корональним викидом маси. Ці потоки плазми спрямовані в бік Землі. Очікується, що після взаємодії з магнітним полем нашої планети вони можуть викликати магнітну бурю рівня G3 вже 9 грудня, пише EarthSky.

У сонячній плямі AR4299 6 грудня з'явилося одразу два сильні спалахи класу М. Це один із найпотужніших класів сонячних спалахів. Перший спалах класу М1.1 виник о 21:21 за Києвом, що призвело до невеликого відключення радіозв'язку в Південній Америці. Другий спалах класу М8.1 виник о 22:39 за Києвом і призвів до півгодинного відключення радіозв'язку в тому самому регіоні.

У сонячній плямі AR4299 6 грудня з'явилося відразу два сильні спалахи класу М Фото: solar-system

Спостереження показали, що обидва спалахи супроводжувалися потужними викидами плазми, яка спрямовується в бік Землі. Учені вважають, що ці потоки плазми мають досягти магнітного поля Землі у вівторок, 9 грудня. Прогнози вчених, які займаються космічною погодою, показують, що на Землі може з'явитися магнітна буря рівня G3. Нагадуємо, що найпотужніші геомагнітні бурі мають рівень G4 і G5.

Спостереження показали, що обидва спалахи супроводжувалися потужними викидами плазми, яка прямує в бік Землі Фото: solar-system

Також нагадуємо, що сонячні плями виникають у періоди підвищеної активності Сонця. Це темні ділянки, де плазма холодніша, ніж у навколишньому середовищі, а також там сильніше магнітне поле. Сонячні спалахи виникають через розрив і повторне з'єднання ліній магнітного поля, внаслідок чого виникають викиди випромінювання та енергії. Найпотужнішими спалахами на Сонці є ті, що належать до класу Х.

Учені вважають, що ці потоки плазми мають досягти магнітного поля Землі у вівторок, 9 грудня Фото: NOAA

