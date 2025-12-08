Мощный взрыв на Солнце: ученые назвали дату, когда будет сильная магнитная буря (фото)

На Солнце возникли сразу две сильные вспышки класса М, которые сопровождались быстрыми корональными выбросами массы. Они летят в сторону Земли.

Космический аппарат NASA SOHO с помощью своих приборов зафиксировал мощный выброс излучения и энергии на Солнце в виде солнечной вспышки 6 декабря. Ученые выяснили, что с небольшим интервалом произошло сразу две вспышки класса М, каждая из которых сопровождалась корональным выбросом массы. Эти потоки плазмы направлены в сторону Земли. Ожидается, что после взаимодействия с магнитным полем нашей планеты они могут вызвать магнитную бурю уровня G3 уже 9 декабря, пишет EarthSky.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

В солнечном пятне AR4299 6 декабря появилось сразу две сильные вспышки класса М. Это один из самых мощных классов солнечных вспышек. Первая вспышка класса М1.1 возникла в 21:21 по Киеву, что привело к небольшому отключению радиосвязи в Южной Америке. Вторая вспышка класса М8.1 возникла в 22:39 по Киеву и привела к получасовому отключению радиосвязи в том же регионе.

В солнечном пятне AR4299 6 декабря появилось сразу две сильные вспышки класса М Фото: NASA

Наблюдения показали, что обе вспышки сопровождались мощными выбросами плазмы, которая направляется в сторону Земли. Ученые считают, что эти потоки плазмы должны достичь магнитного поля Земли во вторник, 9 декабря. Прогнозы ученых, которые занимаются космической погодой, показывают, что на Земле может появиться магнитная буря уровня G3. Напоминаем, что самые мощные геомагнитные бури имеют уровень G4 и G5.

Наблюдения показали, что обе вспышки сопровождались мощными выбросами плазмы, которая направляется в сторону Земли Фото: NASA

Также напоминаем, что солнечные пятна возникают в периоды повышенной активности Солнца. Это темные участки, где плазма холоднее, чем в окружающей среде, а также там более сильное магнитное поле. Солнечные вспышки возникают из-за разрыва и повторного соединения линий магнитного поля, в результате чего возникают выбросы излучения и энергии. Самыми мощными вспышками на Солнце являются те, что относятся к классу Х.

Ученые считают, что эти потоки плазмы должны достичь магнитного поля Земли во вторник, 9 декабря Фото: NOAA

Как уже писал Фокус, вспышка на Солнце вызвала резкое повышение радиации на Земле впервые за 20 лет.

Также Фокус писал о том, большая часть обычной материи во Вселенной находится не в планетах, звездах и галактиках. Астрономы выяснили, где скрывается подавляющее количество обычной материи, состоящей из протонов, нейтронов и электронов, из которой состоим мы, планеты, звезды и галактики.