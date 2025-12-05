Вспышка на Солнце вызвала резкое повышение радиации на Земле впервые за 20 лет (видео)

Уровень радиации на короткое время достиг значений, которые могут быть потенциально опасными для человека.

Уровень радиации в атмосфере Земли достиг самого высокого уровня впервые почти за 20 лет после того, как в результате вспышки на Солнце на планету обрушился поток высокоскоростных частиц. Солнечная вспышка класса Х5.1 произошла на Солнце 11 ноября и пока что это самая мощная вспышка в этом году. Ученые из Университета Суррея, Великобритания, представили результаты исследования, которое показало, что на Землю в результате вспышки прибыл поток высокоскоростных протонов, что случается крайне редко. Наземные датчики и датчики стратосферных зондов зафиксировали резкое повышение радиации, пишет Space.

Ученые выяснили, что в атмосфере нашей планеты и вблизи поверхности уровень радиации на короткое время поднялся до уровня, который в 10 раз превышает нормальный.

Если бы беременная женщина подвергалась такому уровню радиации более 12 часов, она получила бы предельно допустимую дозу, считающуюся безопасной для плода. Такой уровень радиации также увеличивает риск развития рака у всех людей. По словам ученых, к счастью, самый высокий уровень радиации существовал в течение примерно двух часов.

Протоны, которые вылетают в космос в результате вспышки на Солнце, движутся почти со скоростью света и достигают Земли в течение нескольких минут.

Когда эти протоны достигают верхних слоев атмосферы Земли, они взаимодействуют с молекулами воздуха, вызывая появление потоков вторичных, менее энергичных частиц, включая нейтроны, мюоны и электроны. Такие частицы постоянно попадают на поверхность Земли в результате воздействия на нашу планету космических лучей.

Но когда на Землю попадает поток солнечных протонов, уровень радиации на поверхности Земли и вокруг нее резко возрастает. Это явление называется усилением на уровне земли и встречается довольно редко. За последние 80 лет было зарегистрировано всего 77 таких событий.

Ученые плохо понимают физику таких явлений и не знают, почему одни вспышки на Солнце вызывают усиление на уровне земли, а другие – нет. Поэтому они не могут предсказать, когда произойдет повышение уровня радиации.

По словам ученых, усиление на уровне земли 11 ноября было лишь слабым примером того, на что способно Солнце. Самое мощное повышение уровня радиации в результате солнечной вспышки было зарегистрировано в 1956 году. Тогда на короткое время уровень радиации в 60 раз превышал нормальный.

