На Солнце возникла мощная вспышка класса X: пострадал целый континент (видео)

В первый день декабря Солнца снова проявило свою активность. Космические аппараты NASA зафиксировали вспышку класса X1.9.

На Солнце появилась новая вспышка самого мощного класса Х. Этот внезапный выброс энергии и излучения произошел в солнечном пятне AR4299. Солнечная вспышка стала причиной сильного нарушения радиосвязи по всей Австралии и в некоторых частях Юго-Восточной Азии. Ученые также обнаружили, что скоро в сторону Земли будет обращено еще одно солнечное пятно, AR4294, которое также демонстрирует большую активность, пишет Space.

Солнечные вспышки – это внезапные выбросы излучения и энергии на Солнце, возникающие в регионах с более холодной плазмой и более сильным магнитным полем, которые называются солнечными пятнами.

Солнечные вспышки разделяют на пять классов: A, B, C, M и X. Каждая буква соответствует десятикратному увеличению силы вспышки. Вспышки класса X являются самыми мощными на Солнце. Мощность их энергии показывают цифры возле букв.

В прошлом месяце, как уже писал Фокус, на Солнце были зафиксированы две пока что самые мощные вспышки в 2025 году класса Х5 и Х4. Теперь же космические аппараты NASA увидели новый мощный взрыв – вспышку класса Х1.9, которая произошла в солнечном пятне AR4299, обращенном сторону Земли.

Вспышка класса Х1.9 возникла 1 декабря в 4:49 по Киеву и излучение достигло нашей планеты менее чем за 10 минут. Это привело к тому, что на некоторое время была серьезно нарушена, а в некоторых местах даже отсутствовала, радиосвязь. В частности, проблема затронула всю Австралию, а также некоторые части Юго-Восточной Азии.

Также астрономы обнаружили, что вместе со вспышкой появился корональный выброс массы, то есть поток намагниченной плазмы. Расчеты ученых показывают, что он не был направлен в сторону Земли, значит в ближайшие дни не стоит ожидать мощной геомагнитной бури. Обычно корональный выбросам массы необходимо от одного до трех дней, чтобы достичь нашей планеты.

В то же время астрономы обнаружили, что большую опасность для Земли представляет солнечное пятно AR4294, которое вскоре будет направлено в сторону Земли. В нем уже происходили вспышки срднего уровня мощности, но дожидается, что там могут возникнуть в ближайшие дни вспышки класса Х. наблюдения показывают, что активность этого солнечного пятна растет.

Ученые считают, что если новые вспышки класса Х, которые могут возникнуть в период с 2 по 4 декабря, будут сопровождаться корональными выбросами массы, то они, вероятно, достигнут Земли. Это значит, что в конце недели на планете могут появиться сильные геомагнитные бури.

