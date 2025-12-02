На Сонці виник потужний спалах класу X: постраждав цілий континент (відео)

У перший день грудня Сонце знову проявило свою активність. Космічні апарати NASA зафіксували спалах класу X1.9.

На Сонці з'явився новий спалах найпотужнішого класу Х. Цей раптовий викид енергії та випромінювання стався в сонячній плямі AR4299. Сонячний спалах став причиною сильного порушення радіозв'язку по всій Австралії і в деяких частинах Південно-Східної Азії. Вчені також виявили, що незабаром у бік Землі буде звернена ще одна сонячна пляма, AR4294, яка також демонструє велику активність, пише Space.

Сонячні спалахи — це раптові викиди випромінювання та енергії на Сонці, що виникають у регіонах із холоднішою плазмою і сильнішим магнітним полем, які називаються сонячними плямами.

Сонячні спалахи поділяють на п'ять класів: A, B, C, M і X. Кожна буква відповідає десятикратному збільшенню сили спалаху. Спалахи класу X є найпотужнішими на Сонці. Потужність їхньої енергії показують цифри біля літер.

Минулого місяця, як уже писав Фокус, на Сонці було зафіксовано два поки що найпотужніші спалахи у 2025 році класу Х5 і Х4. Тепер же космічні апарати NASA побачили новий потужний вибух — спалах класу Х1.9, який стався в сонячній плямі AR4299, оберненій у бік Землі.

Спалах класу Х1.9 виник 1 грудня о 4:49 за Києвом і випромінювання досягло нашої планети менш ніж за 10 хвилин. Це призвело до того, що на деякий час було серйозно порушено, а в деяких місцях навіть не було радіозв'язку. Зокрема, проблема зачепила всю Австралію, а також деякі частини Південно-Східної Азії.

Також астрономи виявили, що разом зі спалахом з'явився корональний викид маси, тобто потік намагніченої плазми. Розрахунки вчених показують, що він не був спрямований у бік Землі, отже найближчими днями не варто очікувати потужної геомагнітної бурі. Зазвичай корональним викидам маси необхідно від одного до трьох днів, щоб досягти нашої планети.

Водночас астрономи виявили, що більшу небезпеку для Землі становить сонячна пляма AR4294, яка незабаром буде спрямована в бік Землі. У ній уже відбувалися спалахи середнього рівня потужності, але очікується, що там можуть виникнути найближчими днями спалахи класу Х. Спостереження показують, що активність цієї сонячної плями зростає.

Учені вважають, що якщо нові спалахи класу Х, які можуть виникнути в період з 2 по 4 грудня, супроводжуватимуться корональними викидами маси, то вони, ймовірно, досягнуть Землі. Це означає, що наприкінці тижня на планеті можуть з'явитися сильні геомагнітні бурі.

