Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS дивніший, ніж вважалося: отримано нові фотографії (фото)

Астрономів здивувало те, що об'єкт, який прибув з іншої частини Чумацького Шляху, ймовірно, схожий на об'єкти на краю Сонячної системи.

Вчені вважають, що вони виявили ознаки кріовулканізму на поверхні міжзоряної комети 3I/ATLAS. Це означає, що комета, яка прибула з іншої зоряної системи, вивергає речовини зі своїх надр, як це роблять транснептунові об'єкти в Сонячній системі. Вчені вважають, що ці виверження можна пояснити складом цієї дивної комети. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Live Science.

Незважаючи на те, що існує версія, що 3I/ATLAS може бути космічним апаратом позаземної цивілізації, більшість вчених упевнена, що це комета, хоча і досить дивна. Вважається, що вона прибула з іншої зоряної системи, але в якій частині Чумацького Шляху вона знаходиться невідомо. Вік комети становить мільярди років, і, можливо, вона більш ніж на 3 мільярди років старша за Сонячну систему, якій 4,6 млрд років. Наразі міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS прямує до Юпітера на швидкості понад 220 000 км/год і в першій половині наступного року має покинути Сонячну систему.

Учені вважають, що вони виявили ознаки кріовулканізму на поверхні міжзоряної комети 3I/ATLAS Фото: Live Science

Точний розмір 3I/ATLAS невідомий, але вважається, що він перебуває в діапазоні від 440 метрів до 5600 метрів. Автори дослідження вважають, що якщо 3I/ATLAS має діаметр приблизно 1 км і передбачуваний ними склад, то маса комети становить понад 600 млн тонн. Учені з'ясували, що 3I/ATLAS має склад, схожий на той, що мають вуглецеві хондрити. Це стародавні метеорити, які залишилися після формування Сонячної системи. Також астрономи вважають, що 3I/ATLAS поводиться як крижані транснептунові об'єкти, що знаходяться за орбітою планети Нептун у Сонячній системі. За словами вчених, вони були здивовані, коли виявили, що комета з іншої зоряної системи має схожість з об'єктами, які обертаються навколо Сонця.

Астрономи проводили спостереження за міжзоряною кометою 3I/ATLAS наприкінці жовтня, коли вона наближалася до Сонця. Коли комети наближаються до нашої зірки, то лід на їхній поверхні сублімується, тобто перетворюється одразу на газ минаючи стадію рідини.

Як показує дослідження, активна сублімація льоду на поверхні комети почалася, коли 3I/ATLAS перебувала на відстані 378 млн км від Сонця, і саме тоді яскравість об'єкта значно збільшилася.

Астрономи провели аналіз зображень 3I/ATLAS і виявили викиди газу і пилу у вигляді струменів, які, як вважають вчені, є явними ознаками кріовулканізму. Кріовулкани на відміну від звичайних вулканів викидають не гарячу лаву, а газ і пил і зазвичай їх можна виявити на поверхні транснептунових об'єктів.

За словами вчених, вони були здивовані, коли виявили, що комета з іншої зоряної системи має схожість з об'єктами, які обертаються навколо Сонця Фото: Live Science

Автори дослідження вважають, що кріовулканізм у 3I/ATLAS виник через руйнування первозданної речовини, з якої було створено комету, укладеної в її надрах. Під час зближення із Сонцем комета 3I/ATLAS сильно нагрілася і відбулося порушення процесу сублімації твердого вуглекислого газу, відомого як сухий лід. Це дозволило окислювальній рідині проникнути в надра комети і вступити в реакцію з металами, такими як сульфіди нікелю і заліза.

Учені провели спектроскопічне порівняння (аналіз взаємодії речовини зі світлом) даних про комету зі складом метеоритів, відомих як вуглецеві хондрити, знайдених в Антарктиді. Один із метеоритів містить фрагмент транснептунового об'єкта. Аналіз показав, що міжзоряна комета 3I/ATLAS схожа на ці метеорити і, ймовірно, має у своєму складі багато металів.

