Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS може відправити "спостерігачів", але не до Землі: що відомо (фото)

Астроном із Гарвардського університету вважає, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS може випустити "спостерігачів" на орбіту навколо Юпітера.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS 19 грудня наблизиться до Землі на відстань приблизно 270 млн км. А в березні 2026 року він наблизиться на відстань 53 млн км до Юпітера. Астроном Аві Леб із Гарвардського університету, який давно стверджує, що 3I/ATLAS може бути не міжзоряною кометою, а космічним кораблем інопланетян, вважає, що цей об'єкт не просто так летить до Юпітера. За словами вченого, 3I/ATLAS може випустити на орбіту навколо Юпітера "спостерігачів", а це означатиме, що газовий гігант становить інтерес для позаземної цивілізації, пише Futurism.

Нагадуємо, що NASA нещодавно показало нові фотографії міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS, які вказують на те, що це комета, але вона прибула з іншої зоряної системи. Але Аві Леб вважає, що немає поки що переконливих доказів цього і продовжує відстоювати теорію про те, що цей штучний об'єкт міг бути надісланий у Сонячну систему позаземною цивілізацією.

Леб вважає, що не гравітаційне прискорення міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS, якого він зазнав під час близької зустрічі із Сонцем майже місяць тому, призвело до зміни його траєкторії польоту через Сонячну систему. Таким чином 3I/ATLAS має опинитися поруч із краєм радіуса Гілла Юпітера на відстані приблизно 53 млн км від газового гіганта 16 березня 2026 року.

Це область космосу навколо планет, де їхня гравітація може утримувати супутники на стабільній орбіті попри гравітаційний вплив Сонця.

Варто зазначити, що багато вчених пояснюють так зване не гравітаційне прискорення 3I/ATLAS тим, що випромінювання Сонця сильно нагріло міжзоряну комету. Таким чином вона втратила багато маси і це змусило її прискорюватися. Але Леб вважає, що це прискорення може бути ознакою роботи технологічного двигуна у космічного корабля інопланетян.

За словами астронома, якщо 3I/ATLAS є кораблем позаземної цивілізації, то опинившись на краю радіусу Гілла Юпітера, він може відправити дослідницькі зонди, які будуть обертатися навколо планети. За словами Леба, якщо навколо Юпітера буде виявлено штучні супутники, яких туди не відправляли люди, то це означатиме, що Юпітер становить інтерес для позаземної цивілізації.

Астроном вважає, що рівень не гравітаційного прискорення 3I/ATLAS міг бути точно налаштований за допомогою двигунів, а тому він опиниться в тому місці біля Юпітера, де інопланетні зонди зможуть стабільно обертатися навколо планети.

Учений вважає, що космічний апарат NASA "Юнона", який обертається навколо Юпітера, може виявити невідомі раніше об'єкти в березні 2026 року.

Леб каже, що якщо буде виявлено штучні супутники на орбіті навколо найбільшої планети Сонячної системи, а не навколо Землі, то це означатиме, що інопланетянам не цікава ні наша планета, ні люди. Астроном пояснює це тим, що Юпітер було видно відправникам 3I/ATLAS мільярди років тому, коли місія була запущена в міжзоряний простір. У той час як люди з'явилися на Землі відносно недавно за космічними мірками, а тому наших технологічних досягнень потенційні інопланетяни не бачили.

