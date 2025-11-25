Китай відправив рятувальну місію на орбіту для астронавтів, які застрягли в космосі (фото)

Космічний корабель "Шеньчжоу-22" без екіпажу відправили на орбітальну станцію "Тяньгун", щоб на ньому в разі непередбачуваної ситуації могли повернутися на Землю три астронавти.

Китайський космічний корабель "Шеньчжоу-22" без екіпажу вивела в космос ракета-носій "Чанчжен-2F" у понеділок, 24 листопада. Ця рятувальна місія призначена для того, щоб троє китайських астронавтів на станції "Тяньгун" могли в разі небезпеки повернутися додому. Їхній космічний корабель полетів на Землю 11 днів тому і весь цей час астронавти вважалися застряглими в космосі через неможливість повернутися з орбіти, пише Space.

Протягом кількох років космічні кораблі "Шеньчжоу" доставляють на космічну станцію "Тяньгун" трьох астронавтів, де вони перебувають протягом шести місяців. Але корабель "Шеньчжоу-22" вирушив у космос без екіпажу, адже він потрібен для повернення додому астронавтів місії "Шеньчжоу-21".

Як уже писав Фокус, ці астронавти прибули на станцію "Тяньгун" 31 жовтня. Але на їхньому космічному кораблі повернулися додому 14 листопада астронавти місії "Шеньчжоу-20", як уже писав Фокус.

Річ у тім, що астронавти місії "Шеньчжоу-20" мали покинути станцію "Тяньгун" ще 5 листопада, але космічне сміття пошкодило їхній космічний корабель, як уже писав Фокус. Тому китайські космічні чиновники ухвалили рішення, що троє астронавтів полетять додому на кораблі "Шеньчжоу-21".

Тому протягом 10 днів астронавти місії "Шеньчжоу-21" перебували в небезпечному становищі. Якби на станції "Тяньгун" виникла якась непередбачувана ситуація, то в екіпажу станції не було б можливості безпечно евакуюватися.

Але тепер у астронавтів є корабель "Шеньчжоу-22" і вони можуть спокійно перебувати в космосі ще півроку. У квітні 2026 року цей екіпаж станції "Тяньгун" замінять три астронавти місії "Шеньчжоу-23".

До того, як на орбіту прибуде корабель "Шеньчжоу-23", пошкоджений корабель "Шеньчжоу-20" без екіпажу має покинути станцію "Тяньгун", щоб звільнити стикувальний вузол. Поки що невідомо, коли це станеться.

