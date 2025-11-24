Учені вважають, що шукати інопланетян потрібно в цій подвійній зоряній системі: у чому причина

Відносно близько розташована до Землі подвійна зоряна система є підходящим місцем для пошуку позаземного життя. Ця система, ймовірно, має унікальні особливості.

Вчені вважають, що чудовим місцем для пошуку придатних для життя планет є подвійна зоряна система Ета Кассіопеї, яка розташована на відстані 19 світлових років від нас. Це близька відстань за космічними мірками. Астрономи змоделювали орбітальну динаміку цієї зоряної системи і дійшли висновку, що в ній немає планет-гігантів або планет, які розташовані далі восьми астрономічних одиниць (8 відстаней від Землі до Сонця) від її головної зірки. Але невеликі планети, схожі на Землю, можуть перебувати в зоні населеності головної зірки. Вони чекають, щоб їх виявили. Дослідження опубліковано в журналі The Astronomical Journal, пише Space.

Система Ета Кассіопеї, хоча і виглядає як одна яскрава точка світла, насправді являє собою дві зірки, які обертаються навколо спільного центру мас. Більша за розміром зірка є жовтим карликом і трохи більша за Сонце. Друга зірка менша і є помаранчевим карликом, маса якого приблизно в 2 рази менша, ніж у Сонця.

Астрономи використали нові дані космічного телескопа Gaia для побудови комп'ютерних моделей подвійної зоряної системи Ета Кассіопеї.

Вчені змоделювали орбіти гіпотетичних планет, що обертаються навколо Ета Кассіопеї A, більшої з двох зірок, і виявили, що планети, які перебувають на відстані понад 8 астрономічних одиниць від неї, надто вразливі для впливу зірки Ета Кассіопеї B. Тому, найімовірніше, планети-гіганти в цій системі були викинуті з неї і перетворилися на блукаючі космосом світи.

Незважаючи на це, як показує дослідження, більшість планет розміром із Землю можуть перебувати в зоні населеності більшої зірки на стабільних орбітах. Це означає, що на таких планетах може існувати позаземне життя.

Астрономи вважають, що саме на цю зоряну систему потрібно звернути особливу увагу під час пошуків потенційних інопланетян.

Згідно з дослідженням, однією з особливостей системи Ета Кассіопеї є відсутність планет-гігантів у зовнішній частині системи. Тому там можуть існувати придатні для життя планети.

За словами вчених, якби навколо більшої зірки оберталися планети-гіганти, їхні орбіти були б такими ж витягнутими, як орбіти комет у Сонячній системі. Тому проліт газового гіганта через внутрішню частину зоряної системи кожні кілька десятиліть або століть став би кошмаром для маленьких кам'янистих світів. Ці планети не могли б існувати на стабільних орбітах, а отже не там не могло б існувати життя.

Немає жодних гарантій, що в системі Ета Кассіопеї є потенційно придатні для життя планети або взагалі є планети, але це дослідження показує, що потрібно звернути на подвійну систему особливу увагу.

