Ученые считают, что искать инопланетян нужно в этой двойной звездной системе: в чем причина

Относительно близко расположенная к Земле двойная звездная система является подходящим местом для поиска внеземной жизни. Эта система, вероятно, имеет уникальные особенности.

Ученые считают, что отличным местом для поиска пригодных для жизни планет является двойная звездная система Эта Кассиопеи, которая находится на расстоянии 19 световых лет от нас. Это близкое расстояние по космическим меркам. Астрономы смоделировали орбитальную динамику этой звездной системы и пришли к выводу, что в ней нет планет-гигантов или планет, которые находятся дальше восьми астрономических единиц (8 расстояний от Земли до Солнца) от ее главной звезды. Но небольшие планеты, похожие на Землю, могут находиться в зоне обитаемости главной звезды. Они ждут, чтобы их обнаружили. Исследование опубликовано в журнале The Astronomical Journal, пишет Space.

Відео дня

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Система Эта Кассиопеи, хотя и выглядит как одна яркая точка света, на самом деле представляет собой две звезды, которые вращаются вокруг общего центра масс. Большая по размеру звезда является желтым карликом и немного больше Солнца. Вторая звезда меньше и является оранжевым карликом, масса которого примерно в 2 раза меньше, чем у Солнца.

Астрономы использовали новые данные космического телескопа Gaia построения компьютерных моделей двойной звездной системы Эта Кассиопеи.

Ученые смоделировали орбиты гипотетических планет, вращающихся вокруг Эта Кассиопеи A, большей из двух звезд, и обнаружили, что планеты на расстоянии более 8 астрономических единиц от нее, слишком уязвимы для воздействия звезды Эта Кассиопеи B. Поэтому, скорее всего планеты-гиганты в этой системе были выброшены из нее и превратились в блуждающие по космосу миры.

Система Эта Кассиопеи, хотя и выглядит как одна яркая точка света, на самом деле представляет собой две звезды, которые вращаются вокруг общего центра масс Фото: Wikipedia

Несмотря на это, как показывает исследование большинство планет размером с Землю могут находится в зоне обитаемости большей звезды на стабильных орбитах. Это значит, что на таких планетах может существовать внеземная жизнь.

Астрономы считают, что именно на эту звездную систему нужно обратить особенное внимание во время поисков потенциальных инопланетян.

Согласно исследованию, одной из особенностей системы Эта Кассиопеи является отсутствие планет-гигантов во внешней части системы. Поэтому там могут существовать пригодные для жизни планеты.

По словам ученых, если бы вокруг более крупной звезды вращались планеты-гиганты, их орбиты были бы такими же вытянутыми, как орбиты комет в Солнечной системе. Поэтому пролет газового гиганта через внутреннюю часть звездной системы каждые несколько десятилетий или столетий стал бы кошмаром для маленьких каменистых миров. Эти планеты не могли бы существовать на стабильных орбитах, а значит не там не могла бы существовать жизнь.

Нет никаких гарантий, что в системе Эта Кассиопеи есть потенциально пригодные для жизни планеты или вообще есть планеты, но это исследование показывает, что нужно обратить на двойную систему особенное внимание.

Как уже писал Фокус, во Вселенной у всех на виду могут скрываться дополнительные измерения. Одной из самых интригующих гипотез в физике является существование дополнительных измерений. То есть их может быть больше, чем три пространственных измерения и одно измерение времени. Но пока что обнаружить их не удалось.