Китайські астронавти застрягли в космосі після порятунку їхніх колег: що відомо (фото)

Новий екіпаж китайської орбітальної станції "Тяньгун" застряг у космосі після того, як троє інших астронавтів полетіли додому не на своєму космічному кораблі. Наразі у китайських астронавтів немає безпечного способу повернутися на Землю.

Ще три китайські астронавти з місії "Шеньчжоу-21" застрягли на орбіті після успішного повернення на Землю зі станції "Тяньгун" трьох астронавтів місії "Шеньчжоу-20", які раніше застрягли в космосі. За словами експертів, останні події вказують на потенційну ваду в китайських космічних протоколах, яка може піддати астронавтів невиправданому ризику, пише Live Science.

Повернення астронавтів місії "Шеньчжоу-20" на Землю

31 жовтня, як уже писав Фокус, на космічну станцію "Тяньгун" прибули китайські астронавти Чжан Лу, У Фей і Чжан Хунчжан на кораблі "Шеньчжоу-21". Вони змінили минулий екіпаж станції з місії "Шеньчжоу-20", куди входили астронавти Ван Цзе, Чень Чжунжуй і Чень Дун. Ці троє мали повернутися на Землю 5 листопада.

Але виявилося, що космічний корабель "Шеньчжоу-20" був пошкоджений ударом космічного сміття. Зокрема, постраждав один з ілюмінаторів корабля, що унеможливило безпечне повернення астронавтів на Землю. Тому екіпаж "Шеньчжоу-20" повернувся додому 14 листопада на кораблі "Шеньчжоу-21", як уже писав Фокус. Але це означає, що в екіпажу "Шеньчжоу-21" немає можливості повернутися на Землю самостійно.

Астронавти місії "Шеньчжоу 21" Фото: Live Science

Нещодавні повідомлення Управління програми пілотованих космічних польотів КНР (CMSA) натякають на те, що вже 24 листопада на станцію "Тяньгун" буде відправлено корабель "Шеньчжоу-22", але без астронавтів. Але, якщо до цього з екіпажем "Шеньчжоу-21" станеться щось потенційно небезпечне, наприклад, в орбітальну станцію вріжеться космічне сміття, то ці астронавти, можливо, не зможуть безпечно повернутися на Землю.

Вікторія Семсон, експертка з космічної безпеки зі США, каже, що ситуація дуже тривожна, адже в екіпажу "Шеньчжоу-21" немає транспортного засобу для повернення додому.

Щойно новий корабель прибуде на станцію "Ттяньгун", пошкоджений корабель, імовірно, буде спущений в атмосферу Землі і затоплений у Тихому океані. Очікується, що екіпаж "Шеньчжоу-21" завершить свою шестимісячну місію, як спочатку і планувалося.

Астронавти місії "Шеньчжоу 20" успішно повернулися на Землю Фото: Live Science

Поки що незрозуміло, чому CMSA ухвалило рішення повернути екіпаж "Шеньчжоу-20" ще до запуску в космос нового корабля. Можлива причина полягає в тому, що на борту китайської орбітальної станції "Тяньгун", яка має лише 20% розміру Міжнародної космічної станції (МКС), немає можливості розмістити на тривалий час шість астронавтів. Хоча CMSA раніше заявляло, що це не є проблемою.

Також можливо, що в разі надзвичайної ситуації екіпаж "Шеньчжоу-21", який застряг у космосі, зможе повернутися додому на пошкодженому космічному кораблі.

Китайські космічні кораблі "Шеньчжоу" складаються з трьох частин: двигунно-енергетичного модуля, житлового модуля для екіпажу і спускового модуля. Якщо пошкоджений ілюмінатор не перебуває в спусковому модулі, то астронавти зможуть повернутися додому в разі потреби.

На жаль, через обмеженість інформації, яку Китай розкриває про свої місії і про космічні кораблі, не можна отримати повне уявлення про небезпечну ситуацію, що склалася.

