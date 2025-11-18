У космосі виявлено "гарячу фабрику": створює зірки у 180 разів швидше, ніж Чумацький Шлях (фото)

Астрономи вперше виявили таку галактику в ранньому Всесвіті, але вважають, що їх може бути багато. Швидкий процес утворення зірок у цій галактиці може розкрити деякі загадки космосу.

Учені вперше виявили "гарячу зоряну фабрику", яка існувала через 800 мільйонів років після Великого вибуху. Це галактика, що отримала назву Y1. Астрономи з'ясували, що вона створює зірки у 180 разів швидше, ніж Чумацький Шлях. Світло від цієї галактики летіло до нас 13 мільярдів років і така незвичайна швидкість утворення зірок може допомогти астрономам з'ясувати, як галактики росли так швидко в ранньому Всесвіті. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Space.

За словами вчених, вони отримали підтвердження того, що в ранньому Всесвіті зірки створювалися швидше, ніж зараз. Це дослідження є частиною триваючих зусиль астрономів щодо розуміння умов, в яких утворилося перше покоління зірок, відоме, як населення III. Вважається, що ці умови сильно відрізняються від умов, в яких народилися сучасні зірки населення I, такі як Сонце.

Зірки формуються у великих щільних туманностях, що складаються з газу і пилу. Ці туманності яскраві, тому що газ і пил, які беруть участь в утворенні зірок, висвітлюються світлом молодих масивних зірок усередині туманності.

Галактика Y1 (у білому колі) Фото: solar-system

За словами астрономів, вони виявили, що галактика Y1 світиться яскравіше, ніж інші в ранньому Всесвіті і дійшли висновку, що це світло відбивається міжзоряним пилом, якого дуже багато. Учені вирішили, що в цій галактиці діє "гаряча зоряна фабрика" і виміряли температуру пилу. Виявилося, що температура міжзоряного пилу становить мінус 180 градусів Цельсія.

За словами астрономів, це звісно нижча температура, ніж у пилу на Землі, але вона вища, ніж у будь-якій іншій відомій галактиці в ранньому Всесвіті. Хоча така галактика була виявлена вперше, вчені вважають, що їх може бути багато. Галактика Y1 створює зірки зі швидкістю 180 мас Сонця на рік, а це в 180 разів більша швидкість, ніж у нашої галактики Чумацький Шлях.

Більш детальне зображення галактики Y1 Фото: solar-system

Хоча галактика Y1 зростає з неймовірною швидкістю, цей період зореутворення не міг тривати занадто довго, принаймні, за космічними мірками. Але вчені вважають, що подібні періоди інтенсивного зореутворення могли бути звичайним явищем у ранніх галактиках, але нині приховані від нашого спостереження.

Подальше дослідження галактики Y1 може допомогти астрономам вирішити давню загадку про галактики в ранньому Всесвіті. Попередні дослідження показали, що ранні галактики заповнені більшою кількістю пилу, ніж може створити їхня старіша популяція зірок. Відносно висока температура пилу в галактиці Y1 може дати відповідь на цю загадку, припускаючи, що великий обсяг пилу насправді є ілюзією.

За словами астрономів, галактики в ранньому Всесвіті здаються занадто молодими для тієї кількості пилу, яку вони містять. Це дивно, тому що у них недостатньо старих зірок, навколо яких формується більшість частинок пилу. Але невелика кількість теплого пилу може бути такою ж яскравою, як і велика кількість холодного пилу. Саме це астрономи побачили в галактиці Y1.

