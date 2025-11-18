Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS: NASA готується надати важливу інформацію (відео)

Космічне агентство США в середу, 19 листопада, має показати найнезвичайніші фотографії третього відомого міжзоряного об'єкта, який не дає спокою вченим із моменту відкриття в липні 2025 року.

Вчені з NASA нарешті отримали цілу колекцію нових фотографій знімків міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS, який, як вважається, є кометою, яка прибула з іншої частини Чумацького Шляху до Сонячної системи. Цю комету вперше було виявлено в липні, і відтоді за нею спостерігають науковці з NASA та інших космічних агентств світу. 3I/ATLAS — це лише третій відомий міжзоряний об'єкт, виявлений у Сонячній системі, пише ScienceAlert.

У середу, 19 листопада, о 22:00 за Києвом, NASA проведе захід, на якому покаже безліч фотографій міжзоряної комети 3I/ATLAS, отриманих наземними телескопами і космічними апаратами. Ви можете подивитися трансляцію на YouTube за посиланням нижче.

NASA поки що не розкриває інформацію про те, які саме телескопи і космічні апарати були задіяні в спостереженні за 3I/ATLAS. Але відомо, що раніше зображення міжзоряної комети робили космічні телескопи Габбл і Вебб, а також марсіанські орбітальні апарати.

Траєкторія руху 3I/ATLAS

Міжзоряна комета 3I/ATLAS наразі летить геть із Сонячної системи і, згідно з розрахунками вчених, має її покинути в першій половині 2026 року. Ця дуже дивна комета, що має хімічний склад, який відрізняється від складу інших комет, сховалася за Сонцем 21 жовтня і її не було видно із Землі. потім 29 жовтня комета 3I/ATLAS опинилася на найближчій відстані від Сонця і на початку листопада знову стала видимою із Землі.

Відомо, що в міру наближення до Сонця у 3I/ATLAS з'явилася кома, тобто оболонка з газу і пилу, а також хвіст. При цьому був помічений і антихвіст, який був спрямований у бік Сонця, а не від нього. Недавні спостереження за 3I/ATLAS показали, що у міжзоряної комети є два хвости, а також антихвіст. Деякі вчені вважають, що це може бути ознакою того, що штучно створений об'єкт, можливо, інопланетянами. Але інші дані, отримані за допомогою радіотелескопа, показують, що це все-таки комета, хоча і дуже дивна. Також спостереження за 3I/ATLAS дозволили вченим з'ясувати, що міжзоряна комета несподівано змінилася під час зближення із Сонцем.

Відомо, що в міру наближення до Сонця у 3I/ATLAS з'явилася кома, тобто оболонка з газу і пилу, а також хвіст Фото: space.com

Згідно із заявою NASA, телескопи й апарати космічного агентства США дали змогу спостерігати за 3I/ATLAS практично весь час під час її руху через Сонячну систему.

Вчені будуть і далі спостерігати за цим міжзоряним об'єктом. Можливо, ще більше інформації буде отримано тоді, коли міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS наблизиться до Землі на максимальну близьку відстань, 270 мільйонів кілометрів, 19 грудня.

Поки що залишається чекати презентації NASA, яка може мати важливі наслідки для подальшого вивчення дивної міжзоряної комети 3I/ATLAS.

