Пошкоджено 70-метрову антену NASA: прийняла перший сигнал із Марса і "попрощалася" з "Вояджером-1"

Застаріла інфраструктура Мережі далекого космічного зв'язку NASA працює на межі своїх можливостей і потребує модернізації.

Величезна радіоантена NASA під назвою DSS-14, яка розташована в Каліфорнії, не працює вже два місяці. Її використовували для зв'язку з космічними апаратами, що працюють на Марсі та біля Червоної планети. NASA практично не ділиться інформацією про пошкодження, отримані 70-метровою антеною, а способи її ремонту залишаються незрозумілими, пише Gizmodo.

Найбільша антена в Мережі далекого космічного зв'язку вийшла з ладу 16 вересня після надмірного обертання, повідомили в NASA. Також було пошкоджено шланги системи пожежогасіння антени, що завдало шкоди від води.

У NASA заявили, що антена DSS-14 поки не працює і триває розслідування причин аварії, а також проводиться її ремонт. Але немає жодної конкретної інформації про стан антени і коли вона може знову повернутися до роботи. NASA пообіцяло представити більш детальну інформацію пізніше.

NASA використовує три гігантські радіоантени для зв'язку зі своїми космічними апаратами. Крім пошкодженої антени Каліфорнії, у робочому стані перебувають антена в Іспанії та Австралії. Ці радіоантени розташовані таким чином, щоб у будь-який момент часу одна або кілька з них могли підтримувати зв'язок із космічними апаратами.

NASA створило Мережу далекого космічного зв'язку 1963 року. Наразі антени мережі працюють на межі своїх можливостей. У звіті за 2023 рік ідеться, що Мережа далекого космічного зв'язку потребує, адже їй доводиться підтримувати зв'язок із великою кількістю апаратів, що перевищує її пропускну здатність.

Цю антену використовували для зв'язку космічним апаратом "Вояджер-1", коли той у 2012 році покинув Сонячну систему Фото: solar-system

Пошкоджена антена DSS-14 прийняла перший сигнал від місії NASA "Марінер-4". Це був перший космічний апарат, який здійснив успішний проліт повз Марс у 1966 році. У 1988 році антену модернізували. Вона прийняла сигнал від космічного апарату "Вояджер-2", коли той пролетів повз Нептун (остання планета Сонячної системи) у 1989 році. Також цю антену використовували для зв'язку з космічним апаратом "Вояджер-1", коли той у 2012 році покинув Сонячну систему.

Вчені також використовують антену для відстеження навколоземних астероїдів і вимірювання їхніх розмірів і траєкторій руху. Вимкнення антени створює додаткове навантаження на іншу частину Мережі далекого космічного зв'язку NASA.

Поки незрозуміло, скільки часу знадобиться на відновлення антени DSS-14, але NASA потрібно встигнути її відремонтувати до запуску пілотованої місії "Артеміда-2" до Місяця. Ця антена відіграє ключову роль у підтримці зв'язку з місячними місіями NASA.

Фокус уже писав про першу з 1972 року пілотовану місію на Місяць, яка має відбутися в лютому 2026 року. Астронавти не висадяться на поверхню Місяця, а здійснять обліт супутника Землі. сама висадка на Місяць запланована на 2028 рік.

