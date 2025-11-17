Пошкоджено 70-метрову антену NASA: прийняла перший сигнал із Марса і "попрощалася" з "Вояджером-1"
Застаріла інфраструктура Мережі далекого космічного зв'язку NASA працює на межі своїх можливостей і потребує модернізації.
Величезна радіоантена NASA під назвою DSS-14, яка розташована в Каліфорнії, не працює вже два місяці. Її використовували для зв'язку з космічними апаратами, що працюють на Марсі та біля Червоної планети. NASA практично не ділиться інформацією про пошкодження, отримані 70-метровою антеною, а способи її ремонту залишаються незрозумілими, пише Gizmodo.
Найбільша антена в Мережі далекого космічного зв'язку вийшла з ладу 16 вересня після надмірного обертання, повідомили в NASA. Також було пошкоджено шланги системи пожежогасіння антени, що завдало шкоди від води.
У NASA заявили, що антена DSS-14 поки не працює і триває розслідування причин аварії, а також проводиться її ремонт. Але немає жодної конкретної інформації про стан антени і коли вона може знову повернутися до роботи. NASA пообіцяло представити більш детальну інформацію пізніше.
NASA використовує три гігантські радіоантени для зв'язку зі своїми космічними апаратами. Крім пошкодженої антени Каліфорнії, у робочому стані перебувають антена в Іспанії та Австралії. Ці радіоантени розташовані таким чином, щоб у будь-який момент часу одна або кілька з них могли підтримувати зв'язок із космічними апаратами.
NASA створило Мережу далекого космічного зв'язку 1963 року. Наразі антени мережі працюють на межі своїх можливостей. У звіті за 2023 рік ідеться, що Мережа далекого космічного зв'язку потребує, адже їй доводиться підтримувати зв'язок із великою кількістю апаратів, що перевищує її пропускну здатність.
Пошкоджена антена DSS-14 прийняла перший сигнал від місії NASA "Марінер-4". Це був перший космічний апарат, який здійснив успішний проліт повз Марс у 1966 році. У 1988 році антену модернізували. Вона прийняла сигнал від космічного апарату "Вояджер-2", коли той пролетів повз Нептун (остання планета Сонячної системи) у 1989 році. Також цю антену використовували для зв'язку з космічним апаратом "Вояджер-1", коли той у 2012 році покинув Сонячну систему.
Вчені також використовують антену для відстеження навколоземних астероїдів і вимірювання їхніх розмірів і траєкторій руху. Вимкнення антени створює додаткове навантаження на іншу частину Мережі далекого космічного зв'язку NASA.
Поки незрозуміло, скільки часу знадобиться на відновлення антени DSS-14, але NASA потрібно встигнути її відремонтувати до запуску пілотованої місії "Артеміда-2" до Місяця. Ця антена відіграє ключову роль у підтримці зв'язку з місячними місіями NASA.
