Повреждена 70-метровая антенна NASA: приняла первый сигнал с Марса и "попрощалась" с "Вояджер-1"

Устаревшая инфраструктура Сети дальней космической связи NASA работает на пределе своих возможностей и нуждается в модернизации.

Огромная радиоантенна NASA под названием DSS-14, которая находится в Калифорнии, не работает уже два месяца. Ее использовали для связи с космическими аппаратами, работающими на Марсе и возле Красной планеты. NASA практически не делится информацией о повреждениях, полученных 70-метровой антенной, а способы ее ремонта остаются неясными, пишет Gizmodo.

Самая большая антенна в Сети дальней космической связи вышла из строя 16 сентября после чрезмерного вращения, сообщили в NASA. Также были повреждены шланги системы пожаротушения антенны, что нанесло ущерб от воды.

В NASA заявили, что антенна DSS-14 пока не работает и идет расследование причин аварии, а также проводится ее ремонт. Но нет никакой конкретной информации о состоянии антенны и когда она может снова вернуться к работе. NASA пообещало представить более подробную информацию позже.

NASA использует три гигантские радиоантенны для связи со своими космическими аппаратами. Кроме поврежденной антенны Калифорнии, в рабочем состоянии находятся антенна в Испании и Австралии. Эти радиоантенны расположены таким образом, чтобы в любой момент времени одна или несколько из них могли поддерживать связь с космическими аппаратами.

NASA создало Сеть дальней космической связи в 1963 году. В настоящее время антенны сети работают на пределе своих возможностей. В отчете за 2023 год говорится, что Сеть дальней космической связи нуждается, ведь ей приходится поддерживать связь с большим количеством аппаратов, что превышает ее пропускную способность.

Эту антенну использовали для связи космическим аппаратом "Вояджер-1", когда тот в 2012 году покинул Солнечную систему Фото: NASA

Поврежденная антенна DSS-14 приняла первый сигнал от миссии NASA "Маринер-4". Это был первый космический аппарат, который совершил успешный пролет мимо Марса в 1966 году. В 1988 году антенну модернизировали. Она приняла сигнал от космического аппарата "Вояджер-2", когда тот пролетел мимом Нептуна (последняя планета Солнечной системы) в 1989 году. Также эту антенну использовали для связи космическим аппаратом "Вояджер-1", когда тот в 2012 году покинул Солнечную систему.

Ученые также используют антенну для отслеживания околоземных астероидов и измерения их размеров и траекторий движения. Отключение антенны создает дополнительную нагрузку на остальную часть Сети дальней космической связи NASA.

Пока неясно, сколько времени потребуется на восстановление антенны DSS-14, но NASA нужно успеть ее отремонтировать до запуска пилотируемой миссии "Артемида-2" к Луне. Эта антенная играет ключевую роль в поддержании связи с лунными миссиями NASA.

