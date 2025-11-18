Межзвездный объект 3I/ATLAS: NASA готовится предоставить важную информацию (видео)

Космическое агентство США в среду, 19 ноября, должно показать самые необычные фотографии третьего известного межзвездного объекта, который не дает покоя ученым с момента открытия в июле 2025 года.

Ученые из NASA наконец-то получили целую коллекцию новых фотографий снимков межзвездного объекта 3I/ATLAS, который как считается, является кометой, прибывшей из другой части Млечного Пути в Солнечную систему. Эта комета впервые была обнаружена в июле и с тех пор за ней наблюдают ученые из NASA и других космических агентств мира. 3I/ATLAS – это лишь третий известный межзвездный объект, обнаруженный в Солнечной системе, пишет ScienceAlert.

В среду, 19 ноября, в 22:00 по Киеву, NASA проведет мероприятие, на котором покажет множество фотографий межзвездной кометы 3I/ATLAS, полученных наземными телескопами и космическими аппаратами. Вы можете посмотреть трансляцию на YouTube по ссылке ниже.

NASA пока не раскрывает информацию о том, какие именно телескопы и космические аппараты были задействованы в наблюдении за 3I/ATLAS. Но известно, что ранее изображения межзвездной кометы делали космические телескопы Хаббл и Уэбб, а также марсианские орбитальные аппараты.

Траектория движения 3I/ATLAS

Межзвездная комета 3I/ATLAS сейчас летит прочь из Солнечной системы и, согласно расчетам ученых, должна ее покинуть в первой половине 2026 года. Эта очень странная комета, имеющая химический состав, который отличается от состава других комет, скрылась за Солнцем 21 октября и не была видна с Земли. затем 29 октября комета 3I/ATLAS оказалась на самом близком расстоянии от Солнца и в начале ноября снова стала видимой с Земли.

Известно, что по мере приближения к Солнцу у 3I/ATLAS появилась кома, то есть оболочка из газа и пыли, а также хвост. При этом был замечен и антихвост, который был направлен в сторону Солнца, а не от него. Недавние наблюдения за 3I/ATLAS показали, что у межзвездной кометы существует два хвоста, а также антихвост. Некоторые ученые считают, что это может быт признаком того, что искусственно созданный объект, возможно, инопланетянами. Но другие данные, полученные с помощью радиотелескопа, показывают, что это все-таки комета, хотя и очень странная. Также наблюдения за 3I/ATLAS позволили ученым выяснить, что межзвездная комета неожиданно изменилась во время сближения с Солнцем.

Согласно заявлению NASA, телескопы и аппараты космического агентства США позволили наблюдать за 3I/ATLAS практически все время во время ее движения через Солнечную систему.

Ученые будут и дальше наблюдать за этим межзвездным объектом. Возможно, еще больше информации будет получено тогда, когда межзвездный объект 3I/ATLAS приблизится к Земле на максимальное близкое расстояние, 270 миллионов километров, 19 декабря.

Пока что остается ждать презентации NASA, которая может иметь важные последствия для дальнейшего изучения странной межзвездной кометы 3I/ATLAS.

