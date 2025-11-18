В космосе обнаружена "горячая фабрика": создает звезды в 180 раз быстрее, чем Млечный Путь (фото)

Астрономы впервые обнаружили такую галактику в ранней Вселенной, но считают, что их может быть много. Быстрый процесс образования звезд в этой галактике может раскрыть некоторые загадки космоса.

Ученые впервые обнаружили "горячую звездную фабрику", которая существовала через 800 миллионов лет после Большого взрыва. Это галактика, получившая название Y1. Астрономы выяснили, что она создает звезды в 180 раз быстрее, чем Млечный Путь. Свет от этой галактики летел к нам 13 миллиардов лет и такая необычная скорость образования звезд может помочь астрономам выяснить, как галактики росли так быстро в ранней Вселенной. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Space.

По словам ученых, они получили подтверждение того, что в ранней Вселенной звезды создавались быстрее, чем сейчас. Это исследование является частью продолжающихся усилий астрономов по пониманию условий, в которых образовалось первое поколение звезд, известное, как население III. Считается, что эти условия сильно отличаются от условий, в которых родились современные звезды населения I, такие как Солнце.

Звезды формируются в обширных плотных туманностях, состоящих из газа и пыли. Эти туманности яркие, потому что газ и пыль, участвующие в образовании звезд, освещаются светом молодых массивных звезд внутри туманности.

Галактика Y1 (в белом круге) Фото: NASA

По словам астрономов, они обнаружили, что галактика Y1 светится ярче, чем другие в ранней Вселенной и пришли к выводу, что этот свет отражается межзвездной пылью, которой очень много. Ученые решили, что в этой галактике действует "горячая звездная фабрика" и измерили температуру пыли. Оказалось, что температура межзвездной пыли составляет минус 180 градусов Цельсия.

По словам астрономов, это конечно более низкая температура, чем у пыли на Земле, но она более высокая, чем в любой другой известной галактике в ранней Вселенной. Хотя такая галактика была обнаружена впервые, ученые считают, что их может быть много. Галактика Y1 создает звезды со скоростью 180 масс Солнца в год, а это в 180 раз большая скорость, чем у нашей галактики Млечный Путь.

Более детальное изображение галактики Y1 Фото: NASA

Хотя галактика Y1 растет с невероятной скоростью, этот период звездообразования не мог длиться слишком долго, по крайней мере, по космическим меркам. Но ученые считают, что подобные периоды интенсивного звездообразования могли быть обычным явлением в ранних галактиках, но в настоящее время скрыты от нашего наблюдения.

Дальнейшее исследование галактики Y1 может помочь астрономам решить давнюю загадку о галактиках в ранней Вселенной. Предыдущие исследования показали, что ранние галактики заполнены большим количеством пыли, чем может создать их более старая популяция звезд. Относительно высокая температура пыли в галактике Y1 может дать ответ на эту загадку, предполагая, что большой объем пыли на самом деле является иллюзией.

По словам астрономов, галактики в ранней Вселенной кажутся слишком молодыми для того количества пыли, которое они содержат. Это странно, потому что у них недостаточно старых звезд, вокруг которых формируется большинство частиц пыли. Но небольшое количество теплой пыли может быть таким же ярким, как и большое количество холодной пыли. Именно это астрономы увидели в галактике Y1.

