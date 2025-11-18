На Марсі могли виявити населені печери: їх усього вісім

Упродовж тривалого часу вчені цікавляться печерами Марса, оскільки вважають, що там можуть ховатися свідчення існування життя на Червоній планеті.

Команда дослідників із Шеньчженського університету знайшла на Марсі вісім печер. Вчені вважають, що їх могла створити вода. У такому разі, в печерах можна знайти ознаки життя, як стародавнього, так можливо і нинішнього, пише Futurism.

Учені кажуть, що ці печери є "кандидатами на відправку майбутніх роботизованих і пілотованих місій". Такі місця захищені від смертоносного марсіанського холоду, бурхливих штормів і екстремальної радіації.

Дослідники вважають, що печери були створені водою через деякі особливості марсіанської долини Гебруса. У цьому регіоні кам'янистий рельєф, який має ознаки того, що там колись текла вода.

Цей регіон також цікавий наявністю карстових воронок — провалів у поверхні. Попри те що на Марсі карстові вирви виникають внаслідок вулканічної активності, вода могла утворити такі самі в долині Гебруса. Таким самим чином могли бути створені карстові печери в долині Гебруса. На Землі такі печери утворюються водою у водорозчинних породах, таких як вапняк.

У рамках дослідження вчені вивчили дані мінералогічних карт марсіанського регіону, які були складені космічними апаратами NASA. Кілька апаратів на орбіті Марса можуть ідентифікувати хімічні речовини, які лежать на поверхні планети.

Вчені знайшли водорозчинні субстрати та сульфати в місцях, де провалилася поверхня. Також там було знайдено водень, що є ще одним доказом присутності води.

Команда створила 3D-моделі провалів за допомогою супутникових знімків. Форма печер вказує на те, що їх дійсно могла створити вода, яка прорізала собі шлях під поверхнею.

"Ці світлові люки можуть виявитися першими потенційними карстовими печерами на Марсі, утвореними шляхом розчинення літологічних порід. Ці печери відрізняються від відомих нам вулканічних і тектонічних світлових люків на Марсі", — пишуть автори дослідження.

Нагадаємо, Марс був придатним для життя довше, ніж вважалося. Учені виявили ознаки існування давніх підземних вод на Марсі. Це вказує на те, що Червона планета могла бути населеною більш тривалий період, ніж передбачалося. Також учені виявили на Марсі печери, в яких, можливо, існує або існувало в минулому позаземне життя.