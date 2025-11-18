На Марсе могли обнаружить обитаемые пещеры: их всего восемь

На протяжении долгого времени ученые интересуются пещерами Марса, так как считают, что там могут скрываться свидетельства существования жизни на Красной планете.

Команда исследователей из Шэньчжэньского университета нашла на Марсе восемь пещер. Ученые считают, что их могла создать вода. В такому случае, в пещерах можно найти признаки жизни, как древней, так возможно и нынешней, пишет Futurism.

Ученые говорят, что эти пещеры являются “кандидатами на отправку будущих роботизированных и пилотируемых миссий”. Такие места защищены от смертоносного марсианского холода, бушующих штормов и экстремальной радиации.

Исследователи считают, что пещеры были созданы водой из-за некоторых особенностей марсианской долины Гебруса. В этом регионе каменистый рельеф, который имеет признаки того, что там когда-то текла вода.

Этот регион также интересен наличием карстовых воронок – провалов в поверхности. Несмотря на то, что на марсе карстовые воронки возникают в результате вулканической активности, вода могла образовать такие же в долине Гебруса. Таким же образом могли быть созданы карстовые пещеры долине Гебруса. На Земле такие пещеры образуются водой в водорастворимых породах, таких как известняк.

В рамках исследования ученые изучили данные минералогических карт марсианского региона, которые были составлены космическими аппаратами NASA. Несколько аппаратов на орбите Марса могут идентифицировать химические вещества, которые лежат на поверхности планеты.

Ученые нашли водорастворимые субстраты и сульфаты в местах, где провалилась поверхность. Также там был найден водород, что является еще одним доказательством присутствия воды.

Команда создала 3D-модели провалов при помощи спутниковых снимков. Форма пещер указывает на то, что их действительно могла создать вода, прорезавшая себе путь под поверхностью.

“Эти световые люки могут оказаться первым потенциальным карстовыми пещерами на Марсе, образованные путем растворения литологических пород. Эти пещеры отличаются от известным нам вулканических и тектонических световых люков на Марсе”, - пишут авторы исследования.

Напомним, Марс был пригодным для жизни дольше, чем считалось. Ученые обнаружили признаки существования древних подземных вод на Марсе. Это указывает на то, что Красная планета могла быть обитаемой более длительный период, чем предполагалось. Также ученые обнаружили на Марсе пещеры, в которых, возможно, существует или существовала в прошлом внеземная жизнь.