Межзвездный объект 3I/ATLAS может отправить "наблюдателей", но не к Земле: что известно (фото)

Астроном из Гарвардского университета считает, что межзвездный объект 3I/ATLAS может выпустить “наблюдателей” на орбиту вокруг Юпитера.

Межзвездный объект 3I/ATLAS 19 декабря приблизится к Земле на расстояние примерно 270 млн км. А в марте 2026 года он приблизится на расстояние 53 млн км к Юпитеру. Астроном Ави Леб из Гарвардского университета, который давно утверждает, что 3I/ATLAS может быть не межзвездной кометой, а космическим кораблем инопланетян, считает, что этот объект не просто так летит к Юпитеру. По словам ученого, 3I/ATLAS может выпустить на орбиту вокруг Юпитера "наблюдателей", а это будет означать, что газовый гигант представляет интерес для внеземной цивилизации, пишет Futurism.

Напоминаем, что NASA недавно показало новые фотографии межзвездного объекта 3I/ATLAS, которые указывают на то, что это комета, но она прибыла из другой звездной системы. Но Ави Леб считает, что нет пока убедительных доказательств этому и продолжает отстаивать теорию о том, что этот искусственный объект мог быть отправлен в Солнечную систему внеземной цивилизацией.

Леб считает, что не гравитационное ускорение межзвездного объекта 3I/ATLAS, которое он получил во время близкой встречи с Солнцем в почти месяц назад, привело к изменению его траектории полета через Солнечную систему. Таким образом 3I/ATLAS должен оказаться рядом с краем радиуса Хилла Юпитера на расстоянии примерно 53 млн км от газового гиганта 16 марта 2026 года.

Межзвездный объект 3I/ATLAS Фото: ESO

Это область космоса вокруг планет, где их гравитация может удерживать спутники на стабильной орбите несмотря на гравитационное влияние Солнца.

Стоит отметить, что многие ученые объясняют так называемое не гравитационное ускорение 3I/ATLAS тем, что излучение Солнца сильно нагрело межзвездную комету. Таким образом она потеряла много массы и это заставило ее ускоряться. Но Леб считает, что это ускорение может быть признаком работы технологического двигателя у космического корабля инопланетян.

По словам астронома, если 3I/ATLAS является кораблем внеземной цивилизации, то оказавшись на краю радиуса Хилла Юпитера он может отправить исследовательские зонды, которые будут вращаться вокруг планеты. По словам Леба, если вокруг Юпитера будут обнаружены искусственные спутники, которых туда не отправляли люди, то это будет означать, что Юпитер представляет интерес для внеземной цивилизации.

Планета Юпитер Фото: NASA

Астроном считает, что уровень не гравитационного ускорения 3I/ATLAS мог быть точно настроен с помощью двигателей, а потому он окажется в том месте возле Юпитера, где инопланетные зонды смогут стабильно вращаться вокруг планеты.

Ученый считает, что космический аппарат NASA "Юнона", который вращается вокруг Юпитера, может обнаружить неизвестные ранее объекты в марте 2026 года.

Леб говорит, что если будут обнаружены искусственные спутники на орбите вокруг крупнейшей планеты Солнечной системы, а не вокруг Земли, то это будет означать, что инопланетянам не интересна ни наша планета, ни люди. Астроном объясняет это тем, что Юпитер был виден отправителям 3I/ATLAS миллиарды лет назад, когда миссия была запущена в межзвездное пространство. В то время как люди появились на Земле относительно недавно по космическим меркам, а потому наших технологических достижений потенциальные инопланетяне не видели.

