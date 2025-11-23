Межзвездный объект 3I/ATLAS: ученый обнаружил нечто странное на новой фотографии (фото)

Астроном из Гарварда утверждает, что только близкий пролет 3I/ATLAS возле Земли в декабре сможет показать, действительно ли это межзвездная комета. Может быть это искусственно созданный объект, прибывший из другой звездной системы.

Ранее на этой неделе NASA показало новые фотографии межзвездного объекта 3I/ATLAS, который большинство ученых считает кометой, прибывшей из другой части нашей галактики. Новые данные, по словам ученых из NASA подтверждают, что это действительно комета, хотя она и имеет странные особенности. Но астроном из Гарварда Ави Леб обнаружил нечто странное на одной из фотографий 3I/ATLAS, что может указывать на искусственное происхождение межзвездного гостя, пишет Futurism.

На одной из фотографий виден межзвездный объект 3I/ATLAS в то время, когда он пролетал на близком расстоянии от Марса. Этот снимок сделал космический аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter, который вращается вокруг Красной планеты.

В NASA заявили, что на фотографии виден "размытый белый шар", который отражает свет Солнца и он представляет собой кому – облако газа и пыли, которое создала комета с помощью испаренного с ее поверхности ледяного материала. Это самая близкая фотография межзвездного объекта 3I/ATLAS, ведь была получена с расстояния примерно 30 млн км.

По словам астронома Ави Леба, который давно предполагает, что 3I/ATLAS может быть космическим кораблем инопланетян, посетившим Солнечную систему, с этой фотографией что-то не так.

Леб обнаружил, что у кометы существует странная струя, которая выходит из 3I/ATLAS, но направлена она в сторону движения объекта, а не в сторону Солнца, как это было ранее обнаружено.

Астроном говорит, что можно легко объяснить струю газа и пыли, которая тянется к Солнцу, как результат освещения объекта солнечным светом, так результат давления излучения или солнечного ветра. Но гораздо сложнее объяснить газовые выбросы, которые простираются перпендикулярно направлению на Солнце и впереди объекта.

Ученый считает, что странное свечение газовой струи может быть признаком того, что искусственно созданный объект потенциальной внеземной цивилизацией может расчищать путь от опасных микрометеоритов, которые могут нанести ущерб потенциальному космическому кораблю.

Считается, что межзвездный объект 3I/ATLAS приблизится к Земле на минимальное расстояние 19 декабря. Таким образом его можно будет лучше рассмотреть с помощью наземных телескопов. Таким образом, как считает Леб, можно будет уточнить характеристики струи 3I/ATLAS, измерив ее состав и скорость.

Эти данные, как говорит Леб, могут окончательно показать, является ли 3I/ATLAS кометой из другой звездной системы, или же это инопланетный корабль, который может представлять угрозу для человечества.

Ранее Леб уже высказывал предположение о том, что новые данные о 3I/ATLAS нельзя пока полностью объяснить и есть признаки того, что это может быть внеземной технологический объект, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что Леб обнаружил, что 3I/ATLAS, кажется, выпустил в космос более мелкие объекты. Ученый предполагает, что это могут быть инопланетные зонды, вылетевшие из более крупного корабля.