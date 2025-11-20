Межзвездный объект 3I/ATLAS: новые фотографии NASA показывают, что это на самом деле (фото)

NASA представило новый набор изображений межзвездного объекта 3I/ATLAS, который прилетел из-за пределов Солнечной системы. Эти изображения были сделаны несколькими аппаратами NASA.

Некоторые ученые, в том числе Ави Леб, астрофизик из Гарварда, ранее заявляли о том, что 3I/ATLAS может быть послан в Солнечную систему инопланетянами. То есть это может быть космический аппарат, учитывая некоторые особенности этого объекта. Но новые данные NASA показывают, что это межзвездная комета, которая имеет странные особенности, но точно не имеет искусственное происхождение, пишет Space.

Межзвездный объект 3I/ATLAS астрономы обнаружили 1 июля 2025 года. 29 октября он приблизился к Солнцу и сейчас летит со скоростью примерно 240 000 км/ч прочь из Солнечной системы. Несмотря на предположения о том, что это может быть инопланетная технология, ученые из NASA не нашли никаких признаков этого у 3I/ATLAS. Они говорят, что это точно не космический корабль инопланетян, а межзвездная комета, которая имеет уникальные особенности.

3I/ATLAS - фотогарфия аппарата Mars Reconnaissance Orbiter Фото: NASA

19 ноября NASA во время специального мероприятия представило набор изображений, сделанных разными космическими аппаратами: телескопом Уэбб, Mars Reconnaissance Orbiter (вращается вокруг Марса), Lucy (летит изучать астероиды Солнечной системы) и некоторых других зондов.

3I/ATLAS - фотография аппарата SOHO Фото: NASA

Амит Кшатрия, заместитель администратора NASA, заявил, что 3I/ATLAS выглядит и ведет себя как комета, и все данные указывают на то, что это комета. Хотя эта комета прибыла из-за пределов Солнечной системы и является лишь третьим обнаруженным межзвездным объектом.

Данные разных космических аппаратов позволили ученым составить более полную картину природы 3I/ATLAS, хотя некоторые ее особенности еще предстоит лучше изучить, чтобы точно объяснить.

3I/ATLAS - фотография аппарата Lucy Фото: NASA

По словам ученых, 3I/ATLAS – это не совсем обычная комета. По крайней мере, она отличается от комет из Солнечной системы. Но ни одна из странностей кометы не указывает на то, что этот объект мог быть создан инопланетянами. По словам Ники Фокс, заместителя руководителя Управления научных миссий NASA, новые даныне не показали наличия каких-либо признаков существования внеземных технологий, например, работы искусственного двигателя или чего-то подобного.

3I/ATLAS - фотографии телескопа Уэбб Фото: NASA

Том Статлер, ученый из NASA, говорит, что в коме кометы (оболочка из газа и пыли, окружающая ядро кометы) было обнаружено много углекислого газа и водяного льда. Хотя такие же вещества обнаруживают у комет в Солнечной системе, у 3I/ATLAS замечено большее количество углекислого газа, чем воды. Еще предстоит выяснить, почему она имеет такой состав.

Пока что ученые не могут точно сказать, какой размер ядра у кометы 3I/ATLAS, хотя ранее предполагалось, что он составляет около 5 километров.

3I/ATLAS - фотография телескопа Хаббл Фото: NASA

Также ученые из NASA отметили, что пока неизвестно, почему межзвездная комета 3I/ATLAS выбрасывает в космос больше никеля, чем железа, хотя обычно кометы этого не делают.

В NASA говорят, что 3I/ATLAS имеет все характерные признаки кометы и ее изучение будет продолжено далее. 19 декабря эта комета пролетит мимом Земли на расстоянии 270 млн км, а в начале следующего года будет находится близко к Юпитеру, где ее сможет изучить аппарат NASA "Юнона".

Как уже писал Фокус, астрономы смогли определить траекторию полета 3I/ATLAS через Солнечную систему. В то же время Ави Леб считает, что пока нельзя с уверенностью сказать, что это точно не может быть космический аппарат инопланетян.

