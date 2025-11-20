Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS: нові фотографії NASA показують, що це насправді (фото)

NASA представило новий набір зображень міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS, який прилетів з-за меж Сонячної системи. Ці зображення були зроблені кількома апаратами NASA.

Деякі вчені, зокрема Аві Леб, астрофізик із Гарварду, раніше заявляли про те, що 3I/ATLAS може бути посланий у Сонячну систему інопланетянами. Тобто це може бути космічний апарат, враховуючи деякі особливості цього об'єкта. Але нові дані NASA показують, що це міжзоряна комета, яка має дивні особливості, але точно не має штучного походження, пише Space.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS астрономи виявили 1 липня 2025 року. 29 жовтня він наблизився до Сонця і зараз летить зі швидкістю приблизно 240 000 км/год геть із Сонячної системи. Попри припущення про те, що це може бути інопланетна технологія, вчені з NASA не знайшли жодних ознак цього у 3I/ATLAS. Вони кажуть, що це точно не космічний корабель інопланетян, а міжзоряна комета, яка має унікальні особливості.

3I/ATLAS — фотогарфія апарату Mars Reconnaissance Orbiter Фото: NASA

19 листопада NASA під час спеціального заходу презентувало набір зображень, зроблених різними космічними апаратами: телескопом Вебб, Mars Reconnaissance Orbiter (обертається навколо Марса), Lucy (летить вивчати астероїди Сонячної системи) і деяких інших зондів.

3I/ATLAS — фотографія апарату SOHO Фото: solar-system

Аміт Кшатрія, заступник адміністратора NASA, заявив, що 3I/ATLAS виглядає і поводиться як комета, і всі дані вказують на те, що це комета. Хоча ця комета прибула з-за меж Сонячної системи і є лише третім виявленим міжзоряним об'єктом.

Дані різних космічних апаратів дали змогу вченим скласти повнішу картину природи 3I/ATLAS, хоча деякі її особливості ще належить краще вивчити, щоб точно пояснити.

3I/ATLAS — фотографія апарата Lucy Фото: solar-system

За словами вчених, 3I/ATLAS — це не зовсім звичайна комета. Принаймні, вона відрізняється від комет із Сонячної системи. Але жодна з дивацтв комети не вказує на те, що цей об'єкт міг бути створений інопланетянами. За словами Нікі Фокс, заступника керівника Управління наукових місій NASA, нові дані не показали наявності будь-яких ознак існування позаземних технологій, наприклад, роботи штучного двигуна або чогось подібного.

3I/ATLAS — фотографії телескопа Вебб Фото: solar-system

Том Статлер, вчений з NASA, каже, що в комі комі комети (оболонка з газу і пилу, що оточує ядро комети) було виявлено багато вуглекислого газу і водяного льоду. Хоча такі ж речовини виявляють у комет у Сонячній системі, у 3I/ATLAS помічено більшу кількість вуглекислого газу, ніж води. Ще належить з'ясувати, чому вона має такий склад.

Поки що вчені не можуть точно сказати, який розмір ядра у комети 3I/ATLAS, хоча раніше припускали, що він становить близько 5 кілометрів.

3I/ATLAS — фотографія телескопа Габбл Фото: solar-system

Також учені з NASA зазначили, що поки невідомо, чому міжзоряна комета 3I/ATLAS викидає в космос більше нікелю, ніж заліза, хоча зазвичай комети цього не роблять.

У NASA кажуть, що 3I/ATLAS має всі характерні ознаки комети і її вивчення буде продовжено далі. 19 грудня ця комета пролетить повз Землю на відстані 270 млн км, а на початку наступного року перебуватиме близько до Юпітера, де її зможе вивчити апарат NASA "Юнона".

Як уже писав Фокус, астрономи змогли визначити траєкторію польоту 3I/ATLAS через Сонячну систему. Водночас Аві Леб вважає, що поки не можна з упевненістю сказати, що це точно не може бути космічний апарат інопланетян.

