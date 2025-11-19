Самые распространенные звезды в Млечном Пути: что такое красные карлики

Красные карлики — это самые маленькие и самые холодные из известных звезд. Около 75% звезд в нашей галактике являются красными карликами.

Примерно 75% всех звезд в Млечном Пути – это красные карлики. То есть таких звезд больше всего в нашей галактике. Интересно, что ближайшая к нам звезда, Проксима Центавра, также является красным карликом. Но увидеть красные карлики невооруженным глазом невозможно. Это самые маленькие и самые холодные из известных звезд, а значит и очень тусклые. То есть они излучают намного меньше света, чем другие звезды. При этом красные карлики могут жить очень долго, пишет EarthSky.

Звезды красные карлики имеют такое название потому, что маленькие и имеют красный цвет. Этот цвет показывает, что они имеют низкую температуру и излучают свет в красной части электромагнитного спектра.

Характеристики красный карликов

Температура поверхности красных карликов колеблется от 1700 до 3200 градусов Цельсия. Температура на поверхности Солнца составляет 5500 градусов Цельсия.

Самые большие и яркие красные карлики имеют яркость, которая составляет всего 10% яркости Солнца, потому это очень тусклые звезды. Самые маленькие и тусклые красные карлики имеют яркость, которая составляет всего 0,075% яркости нашей звезды.

Красный карлик. Иллюстрация Фото: wikipedia

Размер самых маленьких красных карликов составляет примерно 9% диаметра Солнца, то есть менее 130 миллионов километров. Но в основном они всегда меньше нашей звезды, которая, кстати, является желтым карликом. То есть Солнце не очень массивная звезда.

Красные карлики могут жить от десятков миллиардов лет до триллионов лет. Это значит, что такие звезды, могут существовать практически вечно, учитывая то, что Вселенная существует менее 14 миллиардов лет.

Красные карлики могут жить вечно

Ключ к пониманию невероятной продолжительности жизни красных карликов — это их масса. Любая звезда получает энергию и может жить за счет термоядерного синтеза водорода в ядре. В итоге звезда выделяет тепло и излучение.

Скорость термоядерного синтеза определяется массой звезды. Чем массивнее звезда, тем выше температура и давление в ее ядре, и тем быстрее протекает процесс синтеза. И наоборот. Красные карлики обычно имеют в 2 раза меньшую массу, чем Солнце. Поэтому синтез водорода происходит медленнее. В результате красные карлики эволюционируют медленнее, чем более массивные звезды.

В конце своей жизни красные карлики будет медленно сжиматься под действием гравитации из-за отсутствия энергии термоядерного синтеза, которая могла бы этому противостоять. В конечном итоге красные карлики превратятся, как и Солнце, в белые карлики. Об этих звездах и почему они также могут жить вечно, Фокус уже писал.

Планеты вокруг красных карликов

Астрономы обнаружили каменистые планеты земной группы вокруг красных карликов. Исследования показали, что большинство планет либо имеют схожий размер с Землей, либо немного больше. Также ученые выяснили, что многие из этих планет имеют в своем составе много воды. Это означает, что на поверхности таких планет могут существовать океаны из жидкой воды.

Астрономы обнаружили каменистые планеты земной группы вокруг красных карликов. Иллюстрация Фото: NASA

Может ли быть жизнь на планетах вокруг красных карликов?

Многие из обнаруженных планет земной группы вокруг красных карликов находятся в зоне обитаемости своей звезды. Это значит, что там могут быт подходящие условия для появления жизни. Но есть одна проблема. Красные карлики производят очень мощные вспышки, которые в 1000 раз мощнее тех, что происходят на Солнце. Это внезапные и сильные выбросы излучения и энергии.

Это излучение может разрушить атмосферы планет и сделать их непригодными для жизни. И все же ученые считают, что не все планеты вокруг красных карликов повержены негативному влиянию сильного излучения. Но, если вспышки на Солнце длятся всего несколько минут, то на красных карликах они продолжаются несколько часов и даже дней. При этом выделяется столько энергии, что ее хватило бы для обеспечения всей Земли на протяжении столетий.

Понимание природы красных карликов их планетных систем важно, как для изучения эволюции звезд, так и для поиска внеземной жизни. Если планеты вокруг красных карликов действительно не способны поддерживать жизнь, то примерно 75% звезд в Млечном Пути имеют безжизненные системы. Но если это не так, что наша галактика может быть наполнена миллионами пригодных для жизни планет.

